1° de enero de 2018.-"Pernil contra Combo de Carne, Pollo y Huevos, entre Equidad, Discriminación y Complicidad…"30 de diciembre 2017La esperanza de todas y todos los venezolanos, para este Diciembre 2017, se mantuvo en torno de lo ofrecido, un Pernil de cochino, una Caja Hallaquera con aceitunas y alcaparras o la última propuesta de un combito de un trozo de Carne, dos Pollos y un Cartón de Huevos, aquí en Caracas, Municipio Libertador, se asignaron pequeñas cantidades por parroquia, no alcanzando las expectativas para cubrir esta gran demanda, miles de familias quedarán sin sus alimentos.Ahora nos referimos específicamente a la abandonada parroquia La Pastora, que le fue asignado según información llegada a nuestra redacción, la cantidad de 3.000 Perniles de cochino, junto a los combos de carne, Pollo Y Huevos, lo cual no alcanza para cubrir la densidad poblacional de esta populosa parroquia, este monto fue distribuido a los Concejos Comunales, en cantidades de 30 a 25 combos, donde la entrega a las familias queda en manos de los CLAPS.También nos fue informado que la entrega del Pernil es aparte a la del combo de Carne, Pollo y Huevos, donde los grupos familiares unos optarían por el Pernil y otros por el combo, pero no restamos la posibilidad del beneficio de ambos alimentos para una familia.Por ejemplo el consejo Comunal La Toma ubicado en la Puerta de Caracas, ha sido el más equitativo en su desición ya que el CLAP y la comunidad prefirieron hacer un sorteo de estos productos ante la presencia de las familias a beneficiar, gestión que se considera transparente a pesar que la gran mayoría no recibió los alimentos prometidos, pero la Comunidad quedó informada , bien por la claridad del Concejo comunal y CLAP de la Toma.Seguidamente nos referimos al concejo Comunal Madre Tierra, allí la entrega ha sido de manera discrecional, discriminatoria y arbitraria, ya que la distribución de ambos productos y de forma separada quedó dentro de la estructura del CLAP, complaciendo algunos de sus más fieles servidores, dándole la espalda a toda una comunidad, a quienes mantuvieron al margen que el Pernil y la Caja Navideña estaría por llegar, eso es traicionar al pueblo.Por último nos referimos al Concejo comunal Negro Primero, donde todo es un misterio entre cómplices, donde las desiciones son cerradas dejando atrás a toda una comunidad, en este particular espacio la poca información obtenida es que el Pernil Caja o Combo llegaría para finales de Año, comunicación expresada por las líderes de calle, que daban como respuesta a vecinas y vecinos de manera aleatoria por las cuadras de este sector.Hasta el presente no han comunicado nada, expresando cada líder de calle a sus vecinas y vecinos que no tenían información sobre la entrega, pero esta comunidad está clara que la repartición de éstos productos ya fue ejecutada y distribuida este pasado viernes 29, entre la estructura del CLAP, a unas les tocó Pernil, a otras Caja con Carne, Pollo y Huevos, a otras ambas cosas, y en otros casos cortando el Pernil, Carne o Pollo para compartir con algunas de sus colaboradoras. Una Vecina se dio una vuelta hacia Manicomio y observó la presencia de una líder de cuadra cuando realizaba su compra.Lamentablemente el CLAP de Negro Primero de La Pastora, no atiende al Concejo Comunal bien informado, situación repetida desde su formación, la comunicación es totalmente nula y no hace uso del celular inteligente otorgado por el Ejecutivo Nacional, esperemos que reaccionen en beneficio de esta comunidad donde familias muy humildes de la quebrada de Negro Primero no pudieron satisfacer sus necesidades de alimentación ni para la Noche Buena y mucho menos para el Fin de Año.Esperemos que las cosas mejoren, que el pueblo despierte y reaccione ante tanto miedo, porque el deber y el derecho de cada estómago venezolano, depende de lo ofrecido, porque de lo contrario la fuerza como individuos está hacer controlar los precios de manera justa y más aún en el trabajo, fuente que debemos abrir, para entonces comprar nuestros propios alimentos y todo lo que nos venga en gana…"Pernil a lo Corre Caminos en La Pastora"31 de diciembreVecinas y vecinos del Concejo Comunal Negro Primero, luego de nuestra nota publicada en el día de ayer Sábado 30 de Diciembre 2017, en referencia a la distribución de Pernil de cochino y Caja de Carne, Pollo y Huevos, pasamos a informarles lo Siguiente:La comunicación en nuestro consejo Comunal nunca es clara, nuestro CLAP Negro Primero, nos informa y desinforma, no hay una sola línea de comunicación y por ello vecinas y vecinos repiten lo que ambiguamente nos expresan las líderes de calle, hemos repetido incansablemente que estas situaciones de confusión se eliminan en asambleas de ciudadanos y ciudadanas, cara a cara. En referencia a la entrega del Pernil, siempre nos informaron que estaría por llegar, información que nos mantuvo al margen hasta el día 31 de Diciembre, pero es notorio y público que desde el pasado viernes 29 de diciembre, en el sector de Manicomio Destacamento 51 la información ya estaba a la mano de todos los CLAP de la Parroquia.Y algunas de nuestras líderes se presentaron en la zona, entonces si ya esto se sabía desde el Viernes ¿porqué nos informaron a última hora?, esto produce incomodidad en toda nuestra comunidad, porque nadie tiene a la mano el dinero suficiente ya que los bancos nos suministran pocas cantidades de dinero y requerimos de tiempo para tenerlo completo a la mano a la hora de pagar.Nuestra nota informativa puso en alerta a las líderes de calle, a pesar de su silencio, tomando desiciones espasmódicas a última hora este Domingo 31 de Diciembre, donde en primer lugar las líderes de calle puerta a puerta nos informaron que para cada cuadra se asignaron 4 perniles para todo el grupo de familias y esto sorprendió a todas y todos.Nos preguntaron si estábamos de acuerdo y las respuestas fuero múltiples unos dijeron que no porque no llegaría a todos, otras dijeron picarlo en pedazos, hasta decir rifarlos y pagarlos.Durante la mañana pasando el mediodía la información cambiaba Constantemente, entre vecinas y vecinos se corria la voz, manifestando que recibirían 250 gramos de pernil idea de las líderes de calle, luego que sería picado en cuatro pedazos y finalmente tomaron la desición de convocar una asamblea a la 1 de la tarde en la Iglesia de la Pastora, reunión DE ÚLTIMA HORA Y POCA ASISTENCIA, donde se debatió y generó malestares y discusión entre los y las presentes, llegando a la conclusión final que se asignaban 4 Perniles por cuadra y que cada líder de calle tomara la desición de rifarlo o cortarlo para varias familias, asunto que el destino final de los Perniles la comunidad desconoce.En referencia a la Caja que contenía un pedazo de Carne, dos Pollos y un Cartón de Huevos, no se comentó nada, por lo tanto hacemos un llamado a Freddy Bernal y otro a Erika Farías, porque hasta donde tenemos entendido los demás Concejos Comunales si recibieron estos productos.No es posible que el CLAP Negro Primero nos conforme siempre con que las Cajas no llegarán, hay que hacer una revisión a través de una Auditoría Oficial y contraloría Social, por lo que invitamos a todas las vecinas y vecinos del Consejo Comunal Negro Primero despertar y reaccionar ante estas irregularidades sin miedo, porque nuestros derechos debemos defenderlos, situaciones como estas manchan la gestión de nuestro Presidente Nicolás Maduro Finalmente llamamos a la reflexión al CLAP Negro Primero La Pastora y concejo Comunal, y pensemos un poco más en nuestros sectores humildes, recordándoles que nuestras familias tienen el derecho a la alimentación, donde cada estómago exige cuando hay hambre, no sigamos trabajando viseralmente eso produce strees a todas y todos, debemos evitar enfermarnos, no queremos nuevamente pasar por estas situaciones desagradables donde las familias beneficiadas tendrán que preparar un Pernil a lo "Corre Caminos"…¡CHÁVEZ VIVE!…, ¡LA PATRIA SIGUE!,¡INDEPENDENCIA Y PATRIA SOCIALISTA!…,¡VIVIREMOS Y VENCEREMOS!.

