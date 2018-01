Siete personas resultaron heridas este lunes en San Francisco, California (Estados Unidos) tras ser arrolladas por el conductor de un camión en el cruce entre Geary Boulevard y 21st Street (Bulevar Geary entre calle 21).El hecho ocurrió en horas de la tarde. Dos de los afectados por el impacto del vehículo de carga se encuentran en delicado estado de salud.SAN FRANCISCO: - Box Truck Hits Pedestrians, Car - At Least 7 Injured; Ages Range From Children To Elderly - Unclear If Act Was Intentional https://t.co/yNFZZPYeND pic.twitter.com/PhOjkB5Csq— Breaking911 (@Breaking911) 2 de enero de 2018

© David Osio Venezuela