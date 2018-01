Alejandra Gaviria Serna, activista del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), señaló este lunes en entrevista con Carlos Lozano, transmitida por teleSUR, el incumplimiento de los acuerdos establecidos en La Habana entre el Gobierno colombiano y las FARC.El incumplimiento por parte del Gobierno está relacionado directamente con las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz, debido a que no se le está dando participación política a las víctimas del conflicto tal y como se había acordado.>> ¿Qué se ha cumplido del Acuerdo de Paz de Colombia en un año?"Hay un miedo terrible a ampliar los canales de participación, porque no quiere cederse ningún espacio, la gente que tradicionalmente ha tenido esos espacios no los quiere ceder", afirmó Gaviria durante la entrevista.Respondiendo a cuál es el papel que cumplen las víctimas en el proceso de paz, la historiadora y víctima del conflicto armado respondió que el papel que han desempeñado hasta ahora ha sido fundamental. Además, resaltó que lo que "queda es continuar con el mismo activismo" para que los acuerdos se "hagan realidad".El padre de Alejandra, militante del Partido Comunista y de la Unión Patriótica (UP), fue desaparecido, torturado y asesinado durante el genocidio que ejecutó el Gobierno colombiano en contra de la UP.>> Acuerdan reuniones para implementación de Acuerdo de PazGaviria también hizo referencia a la magnitud del conflicto que ha vivido el pueblo colombiano e hizo un llamado a la sociedad a tomar parte activa en lograr la paz."Tenemos un conflicto de una magnitud gigantesca, tenemos en los registros oficiales más de 9 millones de víctimas y eso deja ver el tamaño de nuestra herida, el conflicto nos atraviesa a cada uno de los colombianos y colombianas", señaló en la entrevista.#CircunscripcionesDePaz no podrán votarse en el mes de marzo junto con las elecciones parlamentarias, se podrían votar en elecciones atípicas https://t.co/OueIA0D1xM— MOVICE (@Movicecol) 26 de diciembre de 2017

