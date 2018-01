/ En su primer tuit de 2018, el presidente estadounidense, Donald Trump , arremetió este lunes contra Pakistán por sus "mentiras y engaños" y por " dar refugio a los terroristas " a los que Washington persigue." Estados Unidos ha dado ingenuamente a Pakistán más de 33.000 millones de dólares de ayuda durante los pasados 15 años, y lo único que nos han dado ellos son mentiras y engaños, porque ven a nuestros líderes como tontos ", escribió Trump "Dan refugio a los terroristas a los que perseguimos en Afganistán, y ayudan poco. ¡SE ACABÓ! ", añadió.The United States has foolishly given Pakistan more than 33 billion dollars in aid over the last 15 years, and they have given us nothing but lies & deceit, thinking of our leaders as fools. They give safe haven to the terrorists we hunt in Afghanistan, with little help. No more!- Donald J. Trump (@realDonald Trump ) January 1, 2018No está claro por qué Trump eligió a Pakistán como blanco para estrenar el año , pero el diario The New York Times informó el viernes de que la Casa Blanca podría retener cerca de 225 millones de dólares de ayuda al país centroasiático debido a su supuesta negligencia a la hora de contener las redes terroristas.A mediados de diciembre, Trump presentó su nueva estrategia de seguridad nacional e instó a Pakistán a tomar "acciones decisivas" contra el terrorismo." Hemos dejado claro a Pakistán que, aunque deseamos continuar colaborando, debemos ver acciones decisivas contra los grupos terroristas que operan en su territorio. Hacemos pagos masivos cada año a Pakistán. Tienen que ayudar ", dijo Trump entonces.Las relaciones entre Pakistán y Estados Unidos se enfriaron tras las acusaciones en agosto de Trump de que las autoridades paquistaníes permiten la presencia en su territorio de grupos terroristas que atentan en países vecinos.Estados Unidos y Afganistán han acusado a Pakistán durante años de dar refugio a la facción de los talibanes Red Haqqani , que atentan contra tropas afganas y estadounidenses, pero ningún mandatario estadounidense se había expresado de forma tan dura sobre el país asiático.Pakistán niega esas acusaciones y suspendió visitas oficiales entre ambos países tras las palabras de Trump (Con información de EFE )Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi