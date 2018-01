La aviación de Israel volvió a bombardear este martes blancos del Movimiento de Resistencia Islámica de Palestina (Hamas) en la Franja de Gaza, en otra acción más que forma parte de la ola de tensiones en los territorios palestinos ocupados."En respuesta al cohete que se lanzó contra Israel esta noche, un avión de la fuerza aérea de Israel atacó una instalación militar que pertenece a la organización Hamas en el sur de Gaza", informaron las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF por su sigla en inglés) en su cuenta de Twitter.In response to the rocket fired towards Israel earlier this evening, an IAF aircraft targeted a military compound belonging to the terrorist organization Hamas in southern Gaza. The IDF holds Hamas accountable for events in Gaza— IDF (@IDFSpokesperson) 2 de enero de 2018

