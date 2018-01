/ Dicen que la venganza es un plato que se come frío . Horacio Rodríguez Larreta cumplió con el refrán al pie de la letra y una semana después de las legislativas de octubre expulsó de la presidencia del Consejo Económico y Social (CESBA) a Federico Saravia, un delfín del derrotado Martín Lousteau, su principal competidor por el poder en la Ciudad.Mirá también Coti Nosiglia impuso a su candidato en la UCR Capital y Martín Lousteau tiene nuevo crédito para el 2019 Un proverbio chino asegura que "la gratitud es la memoria del corazón ". El jefe de Gobierno parece haber seguido las enseñanzas de Lao Tse cuando le ofreció a Matías Tombolini, el ex candidato a diputado del massismo, quedarse con el estratégico espacio desde el que operaba el equipo político del ex embajador de Mauricio Macri en Estados Unidos y flamante afiliado a la UCR.Mirá también En medio de la tensión entre Elisa Carrió y la UCR porteña, Martín Lousteau se afilió al radicalismo Tombolini consultó con su jefe político, Sergio Massa, y también con su aliada, Margarita Stolbizer, antes de dar una respuesta positiva. Pero pasó más de un mes rodeado de misterio y recién el viernes Larreta le puso el gancho al decreto 499/17 , por el que el CESBA dejará de estar acéfalo.Mirá también El acuerdo radical que enfureció a Elisa Carrió y el duelo Angelici-Larreta Massa no es sólo un antiguo amigo del dirigente macrista, desde los tiempos en que compartieron la frustrada campaña presidencial de Palito Ortega , a finales de los 90. También fue el que le hizo e l "favor" de colocar al frente de su lista en la Ciudad a un candidato "espejo " de Lousteau para morderle votos: Tombolini es, en efecto, un economista de presencia en los medios. No ganó la banca, pero su 5% pudo haber contribuido a que Lousteau no alcanzará más del 12% de los votos.El Consejo está integrado por representantes de la sociedad civil (sindicatos, cámaras empresarias, universidades colegios profesionales), que elaboran propuestas de gestión "no vinculantes", aunque con presupuesto propio. Es decir, con "caja".De acuerdo a la Constitución porteña, el director es designado por el jefe de Gobierno, sin necesidad de consultar a la Legislatura. Con todo, se instaló el mito de que le corresponde a la oposición. Pero no fue tan así cuando Larreta le cedió el lugar a Lousteau en el marco del acuerdo con el PRO para ir de embajador a Washington. Y ahora que el diplomático fugaz se afilió a un partido que integra Cambiemos, se queda afuera.Comentan en el gobierno porteño que Larreta sospecha de algún guiño presidencial para que Enrique Nosiglia pacte el regreso de Daniel Angeli ci a la UCR de modo de potenciar en 2019 un nuevo intento de desafiar su poder mediante una interna abierta con Lousteau ya dentro de la coalición oficial. Por el momento, el jefe porteño cuenta con una aliada de peso para frenar la operación: nada menos que Elisa Carrió.Las vueltas políticas de esta historieta no terminan ahí. El lugar que el jefe porteño cedió temporariamente al ex ministro K se lo había quitado al "margarito" Sergio Abrevaya , único legislador electo por 1País en la Ciudad y firme aliado de Tombolini. Según pudo saber Clarín, ahora el economista mediático piensa en retomar la agenda que empujaron juntos: baja de expensas y "protección" a los deudores hipotecarios.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi