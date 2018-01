/ La noticia trascendió horas antes de que terminara el 2017. Y el hecho, según se pudo reconstruir, ocurrió en los festejos de Navidad. Pero recién ahora se conocieron imágenes de cómo le quedó el rostro a Lucas Viatri tras sufrir un accidente con pirotecnia. Y hay que decir que su estado preocupa.Así quedó el futbolista Lucas Viatri tras sufrir un accidente con pirotecnia (@roberto_moar)Si bien no hay demasiadas precisiones de cómo ocurrió todo, en Uruguay, donde Viatri integra el plantel de Peñarol, cuentan que el delantero fue víctima de un fuego de artificio mientras intentaba encenderlo. Y que si bien sufrió laceraciones en sus manos, la zona más afectada fue su rostro.Así quedó el futbolista Lucas Viatri tras sufrir un accidente con pirotecnia (@roberto_moar)Y las fotos lo demuestran. Su ojo izquierdo, de hecho, es el más comprometido. Y el que comenzará a rehabilitar, en la Argentina, con el doctor Heriberto Marotta, el oftalmólogo de Boca. Así, claro, Viatri se perderá la pretemporada que realizará Peñarol, a partir del 4 de enero. Y por el mismo motivo no podrá estar, el 15 de marzo, en el debut del campeón uruguayo en la Copa Libertadores, ante The Strongest de Bolivia.La lesión de Viatri provocada por la pirotecnia recuerdas otros casos peculiares, como el ocurrido hace un año con Fernando Monetti, el arquero de Lanús que se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha jugando al fútbol-tenis con amigos.Viatri es una pieza clave de Peñarol, el último campeón uruguayo.Más atrás en el tiempo, y mucho más curioso aún, Santiago Cañizares se quedó afuera del Mundial de Corea-japón 2002 cuando se le cayó un frasco de perfume sobre el pie derecho, provocándole un corte en el tendón.Mirá también Boca: Nahitan Nández, a las trompadas en Punta del Este Mirá también Lanús: grave lesión de Fernando Monetti jugando al fútbol-tenis El arquero español estaba concentrado con el seleccionado en un hotel de Jerez de la Frontera cuando ocurrió el inesperado accidente en el baño de su habitación. Y, además de no poder participar de la Copa del Mundo, debió ser operado.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi