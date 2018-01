/ Oraciones en Cumelén por el país en manos de QuintanaFinos, y píos, fueron los pedidos de intenciones ayer en la misa del club-house de Cumelén, honrada por la presencia de Mauricio Macri. Lo acompañaron oficiantes de la amistad como Nicolás Caputo o el embajador in pectore en los Estados Unidos, Fernando Oris de Roa y otros pocos entornistas, como Fabián Rodríguez Simón. A este asesor en temas complejos no se lo vio en el tramo sacramental de la ceremonia, pero sí a la salida de la misa, para el ágape y los saludos. Ir a misa es todo un tema para ciertas conciencias librepensantes, como la de este asesor, que está por aquella pedanía patagónica por casualidad, porque no forma parte del grupo de amigos del Presidente, aunque es uno de los funcionarios imprescindibles; Macri lo tiene siempre cerca, como a su médico personal. No sea que a algún ministro se le ocurra otro DNU, como el de la reforma previsional, y sea necesario frenarlo, como lo hizo Rodríguez Simón hace dos semanas. Esas intenciones pedidas en la misa se concentraron en un hecho del cual se percataron todos al mirarse a los ojos: con Macri en La Angostura, Marcos Peña por las playas salvajes del Este uruguayo - evitó el área VIP de las farras de José Ignacio, no es lo de él la algarada de vidriera- ¿quién gobierna? Gabriela no, porque Mauricio no traspasó el mando. Federico Pinedo está también por el Sur, también sobre el Nahuel Huapi. Este senador es un seguro de gobernabilidad ya probado, pero prefirió esperar el año lejos de Buenos Aires y cerca de una querencia familiar, la residencia de Inacayal, hoy propiedad de la Universidad de Buenos Aires. Ese predio perteneció a la familia Pinedo y le fue expropiada por el gobierno de Juan Perón cuando arreciaba la persecución de los opositores. El argumento era que estaba sobre la margen de ese lago, propiedad pública. Cuando terminó aquel gobierno, la familia no reclamó la devolución y quedó en manos del Estado. Lleva el nombre del cacique tehuelche-mapuche Modesto Inacayal, que resistió la avanzada de Roca y terminó preso en el museo de Ciencias de La Plata. Allí lo llevó su protector, el perito Moreno. Para los memoriosos: el bisabuelo del embajador Oris fue uno de los comandantes de Roca en la guerra contra los mapuches. Todo tiene que ver con todo. Volvamos, ¿entonces quién gobierna? Respuesta: Mario Quintana. Este vicejefe de gabinete tiene la suma del poder público hasta el lunes que viene, cuando Macri vuelve a la realidad. En ese momento le tomarán examen a Quintana sobre si respetó las metas de inflación, si controló el tipo de cambio, si aumentó o no la deuda, si declaró alguna guerra. Es el balance con el que se juzga a todos los funcionarios que tienen un turno de mando, como le ocurrió durante 12 horas, en 2015, al mencionado Pinedo.Crisis en la propia tropa por la denuncia contra diputados KSi la Argentina puede transitar unos días pacíficos sin autoridad manifiesta - por vacación general - es que se va convirtiendo en un país normal, que puede sobrevivir sin gobierno. Como Bélgica, que llegó a estar casi un año y medio sin gobierno y sin que a nadie se le corriese el rimmel. El juicio de residencia a Quintana por este interregno suma en estas horas algunos tópicos entretenidos que animan un poco la molicie veraniega. Por ejemplo: la denuncia de Patricia Bullrich a los diputados revoltosos del cristinismo que callejearon mal aquel lunes negro de la reforma previsional. ¿No debió consultar con los legisladores del oficialismo, que habían hecho otra denuncia igual antes? No por la duplicación de las demandas, sino porque Emilio Monzó, presidente de la Cámara, se enteró de esa segunda querella por los diarios. El Gobierno ganó la batalla legislativa. ¿Para qué reflotar las inquinas cuando ya pasó todo? Es una torpeza obligar a tus adversarios a defenderse. Ahora los diputados que responden a los gobernadores llaman por teléfono a los de oficialismo, que les habían pedido el voto para sus proyectos, y se quejan de esta exageración, que divide más al peronismo. Y esa división alimenta al cristinismo, al que prefieren los peronistas acuerdistas dejar atrás, en lugar de incitarlos a la autodefensa. Los revoltosos se excusan en que esos actos, aunque violentos, son parte de su tarea legislativa, y están amparados por las inmunidades del cargo. El Gobierno responde que eran delitos y que los funcionarios estaban obligados a denunciarlos. En el medio, los diputados del oficialismo dicen que con la denuncia de ellos bastaba, que es una pelea entre legisladores, y que esta intromisión del Ejecutivo es un palo en la rueda a los acuerdos que hacen los diputados entre sí. Estas rencillas, creen, son de patas cortas y que hay que evitar que no se convierta en un búmeran. El caso lo tiene María Servini. Si los denunciados son incriminados irán a los organismos internacionales de derechos humanos a quejarse de violación de sus fueros. ¿Le hace falta a este gobierno esta guerrita después de la experiencia con Milagro Sala"Radicales preguntan por la privatización energética Otra pelea que puede convertirse en un entuerto con los socios de Cambiemos es el avance de la venta de las acciones del Estado en la empresa Transener, la que transporta energía a todo el país. El Gobierno compró el año pasado las acciones que tenía allí el grupo Electroingeniería, identificado con el cristinismo zanninista, y quedó de socio del grupo Pampa, aunque suma acciones de la ANSeS, con lo cual podría ejercer la mayoría absoluta. Esta compra fue aplaudida por los socios radicales de Cambiemos, principalmente por el gran gurú energético del partido, Jorge Lapeña, que anima el think tank Instituto Mosconi. Lapeña consideró en su momento que este gesto de Macri, que además no había tenido mucha trascendencia pública, demostraba seriedad política y estratégica, porque el Estado se quedaba con el control de una compañía clave en el negocio. En octubre de este año el Gobierno pareció desandar sus pasos, e incluyó las mencionadas acciones en un paquete de tenencias en empresas de energía que se venderán para recaudar hasta USD 1000 millones. El día del Inocente (28 de diciembre) se publicó el llamado a licitación para una consultoría que deberá diseñar la venta, con un presupuesto de $ 24 millones. Desde ese día se cruzan los mensajes entre dirigentes del radicalismo, legisladores y funcionarios. Unos piden explicaciones, otros intentan explicar. Los críticos creen que vulnera la política energética que planteó Macri el año pasado. Lapeña se referencia, entre otros, con los mendocinos del radicalismo, expertos en energía. Uno de ellos es Ernesto Sanz, que vuelve a tener recorrido en el oficialismo. Acercó contenidos al discurso de cierre de Luis Naidenhoff en la sesión final del Senado por la Ley de Presupuesto. Sanz fue el año pasado uno de los fogoneros de esa compra desde el partido y también desde la mesa chica que ocupaba en el Gobierno.Emilio Monzó, presidente de la Cámara de Diputados.Una fundación radical para controlar al GobiernoEsta puja es una prueba para la Fundación Alem, que alberga a algunos expertos como Alfredo Storani. La Alem se ha propuesto la tarea de convertirse en lo que fue la Fundación Pensar para el PRO, el tanque de ideas para seguir la marcha del Gobierno e intervenir en las decisiones. Es la manera de superar la tapa de que tenían que defender proyectos indefendibles en el Congreso, porque no los consultaban antes. La presidencia de la fundación está en manos de Lilia Puig, ex presidente de la Convención del partido, y el promotor principal es Jesús Rodríguez. Ésta es la primera batalla que arriesgan dentro de Cambiemos mirando al 2019. Este entuerto sobre las acciones de Transener puede crecer como una piedra en el zapato. El instituto de Lapeña ya elaboró un documento el mes pasado con críticas al programa del Gobierno de subsidio a las petroleras porque, dice Lapeña, no frenó la caída en la producción de gas y petróleo. El tema de estas acciones y su valor estratégico entra también las tramas de presunta corrupción del gobierno anterior, porque pudo haber valijas para que las acciones, que habían sido de Petrobras, no fueran a una empresa de los Estados Unidos. El gobierno anterior decía que había que impedirlo por razones estratégicas, y alguien pudo tentarse y dejar caer una moneda para salvar… la estrategia.Grabois con el Papa en misa con los mapuchesQue Macri espere el nuevo año en el fuerte de Cumelén, rodeado de "huincas" - blancos - y a tan poca distancia de los reductos que reivindican los mapuches, es una audacia. Intenta mostrar que no permite que lo corran por izquierda en un tema odioso, y que nadie le hace cambiar los hábitos con amenazas. Que aparezca en una misa suma, además, una señal hacia la Iglesia a pocos días de la visita de Francisco a la región. Mide también la real dimensión de este problema, que parecía tapar el cielo ante de las elecciones, por presión de la oposición, pero que se dispersó al conocerse la verdad sobre el trágico final de Sebastián Maldonado. El tema mapuche le importa al gobierno hacia adelante, y para eso habilitó desde el Instituto de Asuntos Indígenas, el cumplimiento eficiente de la ley de catastro de reservas reclamadas por los aborígenes, que prorrogó el Congreso. También sentó al titular de esa oficina en la mesa de diálogo, con representantes de las provincias patagónicas y de las tribus, que funciona en Bariloche. Allí actúa, por pedido de las partes, el activista de la economía popular Juan Grabois, que es además asesor del dicasterio (ministerio) para el Desarrollo Humano del Vaticano, un ente que asiste al papa Francisco en sus principales proyectos, que son la lucha contra la corrupción y el rescate de los excluidos del sistema económico mundial. Cuando se mira a esa mesa, es inevitable pensar en el viaje de Francisco a Chile, que incluye una misa en Temuco, zona que los mapuches de ese país consideran territorio sagrado. El pontífice espera juntar en esa misa, que se hará en el Aeródromo Maquehue, 390.000 personas. El Gobierno de este lado de la frontera no ve este viaje con preocupación, pero movilizó al embajador José Bordón, que conoce a Bergoglio desde hace 50 años, por haber sido alumno de la Universidad de El Salvador, y por las relaciones de Francisco con la familia de su mujer , la socióloga Mónica González Gaviola.Macri no manda a nadie a la visita papal a ChileEl embajador estuvo con la cúpula del Gobierno y del Congreso, además de Oscar Ojea, presidente de la Conferencia Episcopal, y repasó detalles de logística para recibir a los miles de peregrinos que irán a Chile por el Norte (misa en Iquique), el centro (en Santiago), y el Sur (en Temuco). El gobierno de Chile no ha hecho invitaciones a funcionarios. Ni un Santiago de Estrada, secretario de Culto y amigo de Bergoglio, tiene pasaje. La representación criolla quedará en manos de Bordón, Ojea y el laico Grabois. Bordón espera que aparezca algún gobernador de provincia limítrofe, pero nada más. En Chile la crisis con los mapuches es más seria que acá, y hay un estado de beligerancia que ha hecho que el gobierno persiga a algunos grupos por actos de terrorismo, aunque se ha cuidado de calificar de terroristas a las organizaciones. Grabois tiene un liderazgo sobre los grupos mapuches como patrocinante legal en algunas acciones. También intermedió para que Francisco recibiese en el Vaticano a los padres de Santiago Maldonado. Como hace en la Argentina, ejercerá en Chile - aunque va a negar que sea su intención - el mismo rol de pacificador en las calles. Viajará a ese país con un contingente del movimiento de las 3-T (Tierra, Techo, Trabajo) integrado por 700 campesinos e indígenas de los dos países, vecinos de barrios populares y trabajadores de la economía popular. Este grupo estará en la misa de Temuco del 17 de enero. Integran ese contingente, además, un grupo importante de pibes de las casas comunitarias Vientos de Libertad, donde asisten hijos de militantes en recuperación de las drogas, y de la Cooperativa Los Topos y Topas, que son ex-presos y presas; van en grupo a participar en la misa de Temuco. No tienen previsto ningún encuentro personal con el Papa que, como quiere lío, oficiará la misa con 400 sacerdotes, todos vestidos con sotanas con motivos mapuches. Un regalo a Michelle Bachelet y al emergente Sebastián Piñera (asume en 11 de marzo). De todos modos, la presencia de Grabois asegurará, por el peso del liderazgo que tiene en esas organizaciones, la paz del encuentro en la región donde nació Pablo Neruda. El poeta legendario figurará en la homilía de Francisco, que después de todo es también un profesor de literatura. Después de esa participación, Grabois retirará en orden su contingente y lo llevará a San Martín de los Andes, de este lado de la cordillera. Allí harán una jornada en el Barrio Intercultural, un desarrollo habitacional comunitario en territorio de la Comunidad Mapuche Curruhuinca.