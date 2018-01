/ La familia de Natalia Vargas, la médica que murió el viernes en un accidente de parapente en Tucumán, difundió en las últimas horas un video del despegue para explicar sus dudas sobre el hecho. Creen que el instructor de vuelo que acompañó a la joven no está contando la verdad.Mirá también El padre de la médica que murió haciendo parapente denunció irregularidades En las imágenes, grabadas por amigos de la víctima, se puede ver el despegue de Vargas y los primeros segundos de vuelo tras saltar del cerro San Javier. Juan José, el padre de la joven de 28 años, aseguró que una "amiga alemana que estaba con Natalia cuenta que se ve cuando despega que ella iba rara, no con las dos piernas recogidas, sino colgadas".Cargando video… "Le pareció raro y se preocupó mucho. Luego ella despegó y cuando aterrizó le preguntó a su instructor qué le había pasado Natalia y él se fue sin decirle nada. Minutos después el instructor que volaba con mi hija aterrizó con normalidad y desapareció. Horas después fue a la comisaria con todo el equipo bien", explicó Vargas sobre el video, que ya está en manos de la Justicia.Mirá también El caso de la médica que cayó de un parapente y murió: la familia duda de la versión del instructor El hombre agregó que se reunió "con un amigo que sabe sobre parapentes" después del accidente y que, al ver el video, el experto notó que su hija iba sin "pierneras, que es donde debe colocar la parte de abajo del cuerpo". Además, reveló que habló con el dueño de la empresa que brindaba el servicio de parapentes, quien le reconoció que la caída se debió a una negligencia: "El al ver el video se quebró y me dijo que no tenía bien colocado el equipo".Natalia Vargas tenía 28 años y era hija de un ex concejal de la ciudad de Concepción.El hecho ocurrió el viernes a las 16, cuando Vargas, junto a un grupo de amigos, decidieron volar en parapente. Según informaron fuentes de la investigación, la joven cumplió con el procedimiento para concretar su vuelo , firmó el contrato de deslinde de responsabilidades que dispone el club, se puso el equipo pertinente, que incluye el arnés de seguridad y se subió al biplaza que estaba manejado por el piloto Ariel Salazar.Mirá también Victoria, la abuela todo terreno que se anima a los deportes extremos De acuerdo a lo declarado por Salazar a la Policía, luego de salir en vuelo la médica habría sufrido un ataque de pánico, por lo que presionó un dispositivo que provocó el desprendimiento de su equipo y cayó al precipicio. Luego de horas de búsqueda, el cuerpo de la joven fue encontrado, alrededor de las 20, en medio de la vegetación a 200 metros de la pista de despegue que se localiza en Loma Bola, en el cerro San Javier, 6,7 km al oeste de la capital tucumana.Salazar no declaró formalmente porque aún no hay ninguna imputación en su contra. Sí se le informó que quedará a disposición de la Justicia para ser citado para declarar una vez que se terminen los peritajes. Uno de los objetos de mayor interés para la causa y que es buscado en la zona donde cayó el cuerpo de la joven es una cámara GoPro que Vargas habría tenido en su poder durante el vuelo Mirá también Aventuras entre valles y cerros Vargas era de la ciudad tucumana de Concepción y hace tres años que vivía en Alemania, donde realizaba una residencia en medicina. Había vuelto a la provincia para pasar las Fiestas con su familia.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi