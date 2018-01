/ La eliminación de una franja del impuesto interno que regía para los autos a partir de los 520.000 pesos y penalizaba con un 10% su precio va a generar una serie de ofertas que comenzarán a verse esta misma semana: son 150 modelos y versiones que desde hoy le cuestan al fabricante, o al importador, casi un 10% menos. ¿Eso se va a reflejar de manera automática en el precio?Mirá también Créditos hipotecarios UVA: cómo impactarán los cambios en las metas de inflación Las respuestas comenzarán a saberse desde esta semana en las concesionarias, que son las que dan la cara ante los compradores. Seguramente la mayor parte de esos 150 modelos bajarán de precio , pero no necesariamente bajarán en la misma proporción: es probable que haya diferencias notorias entre el modelo que uno elige y el que se exhibe en la concesionaria de al lado, por más que a los dos los haya alcanzado la misma rebaja del impuesto. Y también dependerá cómo tamicen las marcas la brusca suba del dólar de fin de año.Estas son algunas preguntas para tener en cuenta a la hora de hacer un recorrido por las agencias, o los sitios web especializados.1. ¿Qué modelos están alcanzados por la baja del impuesto?Aquellos que tienen un precio mayorista superior a 380.000 pesos, hasta 800.000 pesos. Eso era lo que establecía el impuesto eliminado. Pero no era el precio al público : había que agregarle el margen de la concesionaria y el IVA. El resultado era que pagaban un impuesto extra los vehículos de entre $ 550.000 y $1.100.00, aproximadamente (el IVA es fijo, pero el margen comisional no).2. ¿Cuánto aumentaban esos autos?Un auto encarecido por el impuesto del 10% subía casi 11% , ya que no sólo se aplicaba el 10% sobre el precio mayorista sino también sobre el margen del vendedor. De modo que muchos modelos avanzaban automáticamente varios casilleros adelante en materia de precios, sólo por la aplicación del impuesto. A la vez, para que ese modelo no quedara "fuera del mercado" (a un precio tan inaccesible que a nadie se le ocurriera comprarlo), no pocos importadores y concesionarias optaron por "cambiar la plata" : les restaban la mayor parte de su propio margen comercial y lo vendían con una suba efectiva de entre 5% y 8%. Lo hacían para beneficiar a su propio negocio en conjunto: al vender más volumen, alcanzaban el incentivo por cantidad de unidades vendidas.3. ¿Cuánto deberían bajar ahora?Así como la suba real no fue del 11% en muchos casos, lo más probable es que la baja promedio se acerque al 7% . Hasta la semana pasada, varias marcas venían aplicando ese descuento por anticipado, precisamente para no perder ventas. Pero ahora se lanza otro tipo de carrera: si el importador está "limpio" de unidades viejas (las que sí pagaron el impuesto) es probable que tenga una postura más agresiva a la hora de aplicar el descuent o. Ahí entra a tallar el mercado: en la Argentina hay disponibles casi 900 modelos y versiones, un nivel de competencia interna pocas veces visto.4. ¿Hay autos que subirán de precio?Sólo en teoría, sí. La mayor parte de los modelos de fabricación local que llegaban a la franja de los 500.000 pesos tuvieron su precio "pisado" por las terminales . Como se sabe, las 12 automotrices con fábrica en la Argentina son a su vez las principales importadoras de autos, especialmente desde su otra fábrica ubicada en Brasil. Pero mientras que esos modelos llegan con un precio ya establecido, los modelos fabricados en la Argentina resultan más maleables en materia de precio. Eso dio como resultado que muchos medianos nacionales como los Peugeot 308 y 408, los Citroen C4 Lounge, los Ford Focus, las Honda HRV (excepto la tope de gama, alcanzada por el impuesto), los Chevrolet Cruze y los Renault Fluence fueron frenando a medida que su precio de lista se acercaba a los 520.000 pesos. ¿Eso quiere decir que ahora van a aumentar? Lo más probable, en varias de esas marcas, es que eso no ocurra. "Va a depender del mercado, porque ahora muchos modelos similares pero más modernos serán más baratos", dijeron a este diario desde tres de esas marcas.5. ¿Y si algún modelo que "debería" bajar no lo hace?No hay que descartarlo. Para empezar, el dólar está más caro que hace una semana. Y, además, nadie está obligado a bajar de precio : eso lo determina la competencia. No hay que descartar que algún modelo con poca competencia mantenga su precio pese a que ya no paga impuestos internos. Eso también podría ocurrir, de manera temporal, con aquellas importadoras y/o concesionarias que aún tienen en el depósito autos que ya habían pagado el impuesto.6. ¿Cómo impacta la suba del dólar?Entre el 1º de noviembre, cuando fue enviado el proyecto de Reforma Tributaria al Congreso, y el 31 de diciembre, la devaluación del peso fue de alrededor del 6%. Sólo en la última semana, el precio del dólar pasó de 18 a 19 pesos . Eso seguramente generará subas en todas las listas de precios, tanto las de enero como las de febrero. Y para los 150 modelos alcanzado por la rebaja del impuesto, es probable que termine achicando un poco la rebaja.7. ¿Todos los autos dejaron de pagar impuestos?Según la Reforma Tributaria aprobada días atrás por el Congreso (el Gobierno "apuró" el tema de los impuestos a los autos por la vía del decreto, pero basado sobre la ley ya aprobada) los modelos cuyos precio mayorista superan los 800.001 pesos no sólo seguirán pagando, sino que están alcanzados por la franja más alta del impuesto (20%). A la oferta existente, de casi 900 modelos y versiones, esa franja del impuesto hoy afecta a casi 200.