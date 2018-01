© David Osio

Es obvio decir que el mejor remedio para la cruda es dejar de ingerir alcohol, pero si has caído en la tentación y sientes sus secuelas: deshidratación , mareo, dolor de cabeza , náuseas o vómitos , te conviene seguir estos consejos para minimizar las molestias que de seguro tendrás al día siguiente.Es importante recordar que el alcohol perjudica la salud , y es mejor evitarlo o reducir al mínimo su consumo, afirma el doctor Gustavo Castillo en un artículo para la Fundación de Investigaciones Sociales, AC, quien dice que ?la resaca se debe a los procesos metabólicos del hígado, los efectos diuréticos del alcohol y la disminución del azúcar en sangre?.Por el momento no hay una cura milagrosa para la cruda o la resaca , pero aquí te damos algunos consejos y remedios naturales que podrán aliviar sus síntomas.¿Por qué nos da la 'cruda'? ¿Qué es la resaca y cómo se puede evitar? Aunque la cruda suele desaparecer al cabo de 24 horas, es importante descansar o dormir un poco más. Según el doctor Castillo, nunca debes beber con el estómago vacío.Come mientras estás tomando porque esto retarda la absorción de alcohol hasta en cuatro veces.Por ejemplo, el portal especializado Naturísima , especializado en estos temas, dice que estos productos naturales pueden evitarte muchos sufrimientos.1 PLÁTANOLos plátanos contienen antiácidos y potasio que ayudan a relajar los vasos sanguíneos y eliminar las náuseas y dolores de cabeza.Además, sustituyen a la fructosa y potasio perdidos. Consúmelo en la mañana para reemplazar rápidamente los minerales perdidos. Después, mete la cáscara en una taza de agua caliente y luego de que se enfríe, bebe el líquido.MIELOtro elemento importante es la miel , pues contiene potasio y altos niveles de fructosa, elementos que el cuerpo pierde cuando se bebe demasiado.Esta combinación hace que sea un remedio muy eficaz, ya que contrarresta los efectos causados por el consumo de alcohol.Toma varias cucharaditas tan pronto despiertes por la mañana. La dosis dependerá de la gravedad de la resaca.1 CHOCOLATELos minerales que se encuentran en el chocolate ayudan a aumentar el nivel de azúcar en el cuerpo permitiendo que la digestión del alcohol sea más rápida y por lo tanto también la eliminación de las toxinas.Derrite unos cuantos cuadritos de chocolate amargo en agua y luego bebe la mezcla.Pero lo mejor sería agua de coco, ya que posee cinco electrolitos esenciales: potasio, calcio, sodio, fósforo y magnesio, por lo que resulta perfecta para rehidratar el organismo durante la resaca.JUGO DE LIMÓNEs conocido por tener propiedades laxantes, esenciales en el tratamiento y la prevención de los efectos del exceso de alcohol.Este remedio puede ser denominado como el tratamiento más simple para las resacas. Toma 8 onzas de agua y agrega 2 cucharadas de jugo de limón fresco. A continuación, agrega una cucharadita de miel. Esta mezcla se debe beber lentamente.1 LECHELos minerales que se encuentran en la leche son excelentes para aliviar las náuseas por lo que es un muy buen remedio para la resaca.Este remedio es también muy bueno para saciar la sed y deshacerse de la resequedad de boca y garganta que acompaña a esta condición.Bebe dos vasos de leche antes de irte a dormir o toma la misma cantidad tan pronto despiertes en la mañana.Por otro lado, los especialistas recomiendan que no debes tomar medicamentos que contengan paracetamol para aliviar los síntomas de la resaca, porque en combinación con el alcohol pueden provocar daño hepático.

