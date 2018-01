© David Osio

Fiestas, brindis, comidas y cenas de Navidad y Año Nuevo se multiplican por doquier. La comida y el alcohol son ingredientes infaltables. ¿Cómo sortear las celebraciones sin un kilo de más? Sí se puede, asegura Gladys Bilbao, especialista de la Clínica de Nutrición de la Universidad Iberoamericana, quien brinda algunos consejos para estar en forma.?Lo más importante es no saltarse las comidas, cinco en total: desayuno, comida y cena, más dos colaciones; el objetivo es que el estómago trabaje continuamente?, señala Bilbao.Lo que está prohibido son los ayunos prolongados .La razón es que el cuerpo retiene más grasa porque no recibe alimento. Las colaciones son pequeñas porciones de fruta o verduras; naranjas, mandarinas, manzanas, además de pepino, jícama y zanahoria cruda , son las más efectivas.Incluya grasas con proteína, como nueces, pistaches y cacahuates sin sal. La gelatina sin azúcar y las barras de cereales menores a 100 calorías también funcionan.Otra recomendación para los días de fiesta es redistribuir la ingesta calórica.Si es una comida y será abundante, se debe elegir menor cantidad de alimento a lo habitual en el desayuno y la cena.?Antes de comer hay que tomar un vaso de agua simple para favorecer la digestión y la saciedad.Se recomiendan dos litros de agua diario para mantener el peso?, agrega la nutrióloga.NO OLVIDAR Hacer 30 minutos de ejercicio.Camina con zapatos cómodos.No te quedes sentado: baila, es una forma de mantenerte activo.Evite en grandes cantidades: pan, tortilla, dulces, dátiles, postres, galletas navideñas y buñuelosEl tema del alcohol es restrictivo.Una copa de la gran mayoría de los destilados significa 140 calorías. No importa si es whisky, vodka, ginebra o tequila, no hay que olvidar que los licores tienen una gran cantidad de azúcar.En ese sentido son más recomendables los tragos derechos sin refresco ni agua con burbujas.?En las comidas la gente puede probar todo, pero sólo hay que comer la mitad.Todo en pequeñas porciones y, si beben alcohol, no hay que comer pan ni tortilla?, explica la especialista.AGUAS CON LOS CRUCEROSPor ofrecer los tres tiempos de comida tipo buffet y tener snacks de fast food en todos lados para evitar mareos con su ingesta, un viaje de una semana en un crucero puede hacer que usted suba hasta ocho kilos.?El problema es que la gente come hasta llenarse, no hace ejercicio y se tumba a tomar el sol.Beben cerveza y tragos hipercalóricos con leche condensada, como las piñas coladas, una bomba para el cuerpo?, añade Bilbao, quien asegura que la receta infalible está en hacer realizar alguna actividad física y no comer de más.?La recomendación más importante es tener voluntad. No es difícil y su cuerpo lo agradecerá?.Guía para que tu mascota no sufra en estas fiestas 5 regalos que todo viajero amará esta Navidad Trump ?amarga? a la cena de Navidad, suben los precios.

