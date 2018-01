/ Un incendio afectó alrededor de 15 puestos comerciales del bagashopping de Salto en la tarde de este lunes. Según informó Bomberos , el fuego comenzó sobre las tres de la tarde y dos horas más tarde fue controlado por el departamento de emergencias.La vocera de Bomberos, Mariela Vivone, dijo a El Observador que se desconocen las causas del siniestro y que podría haberse desatado tanto por problemas eléctricos como por factor humano. Vivone dijo que hasta el momento no hay registro de heridos y que en las próximas horas las pericias técnicas intentarán determinar de dónde provino el fuego.El director de obras de la Intendencia de Salto , Elbio Machado, expresó que desde Bomberos solicitaron ayuda a la comuna y a OSE para poder disminuir el fuego. Machado contó además que mientras se trabajaba para combatirlo, un bombero ingirió un producto químico creyendo que se trataba de agua por lo que debió ser trasladado a un centro de salud."Se trata de un incendio importante en el que las llamas se propagaron por más de 100 metros y que algunos comerciantes tuvieron pérdidas totales", expresó el director de obras de la intendencia. La mercadería del lugar es muy variada y se puede encontrar desde prendas de vestir a artículos comestibles.Tampoco se descarta como principal causa el uso de pirotecnia. No obstante, según señaló Vivone, en el bagashopping no tienen autorización para vender fuegos artificiales.Varios oportunistas aprovecharon el momento de caos y confusión para saquear algunos de los puestos comerciales y alejarse del lugar corriendo con los objetos robados. Según informó el diario El País , algunos de los comerciantes intentaron detener a los delincuentes por cuenta propia.El paseo de compras está ubicado sobre la ruta 3 y tiene cerca de 100 puestos comerciales.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi