/ Por Camila Cibils, desde Rocha.Integrantes del conjunto uruguayo No Te Va Gustar revelaron el pasado 30 de diciembre un nuevo proyecto cumbiero en Punta del Diablo: Los Alcides.El conjunto musical lo componen músicos de la popular banda nacional y otras agrupaciones. Hasta ahora, los artistas se reservaban para casamientos de músicos amigos pero el fin de año los llevó a tocar en vivo para un público más masivo en el parador Arrai de Punta del Diablo.Los Alcídes en RochaTemas de Ráfaga, Comanche, Sonora Palacios y obviamente Violeta de Alcídes, son parte del repertorio de esta agrupación que comenzó hace algunos años para musicalizar el casamiento de Guzmán Silvera, bajista de No Te Va Gustar.El vocalista de Los Alcides es Emiliano Brancciari y la banda de nueve músicos ensaya a la par que el conjunto rockero, en la sala de la banda.El parador Arrai, en la playa del Rivero de Punta del Diablo, fue el escenario elegido para este debut a gran escala ya que es de Ignacio Algorta, integrante de Los Alcides. Además de empresario gastronómico, Algorta es director de la Orquesta Participativa de Soriano, recibido de la Escuela Universitaria de Música y participó de giras con NTVG tocando el piano y el acordeón.Algorta aseguró que Los Alcídes son muy estructurados y ensayan mucho. "Tocar esta música ( cumbia ) no es más fácil. Es más difícil porque no puede tener errores; cortas el baile sino", aseguró el músico a El Observador.La cumbia pop no forma parte del repertorio de Los Alcides, que se focaliza más en cumbia vieja y plena. "Es más retro lo nuestro", dijo Algorta.La última incorporación al repertorio de la banda fue Bomba de Azul Azul.Los demás integrantes de Los Alcídes son Federico Blois, de la Abuela Coca, Diego Cabano, el sonidista y músico Diego Verdier, Joaquín Canzani, Sebastián Prada, Denis Ramos (NTVG), Andrés Coniberti, Gastón Carvalho, Pablo Coniberti y en este toque grande en Punta del Diablo se incorporó Marcos Mezzottoni en la percusión.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi