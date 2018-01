/ En el correr de este lunes varios usuarios de Antel manifestaron su malestar a través de las redes sociales por problemas con el consumo de datos móviles, minutos para hablar o enviar mensajes en sus teléfonos. Tras el enojo colectivo, manifestado en la web, el presidente de la compañía de telecomunicaciones, Andrés Tolosa , dijo a Subrayado que hubo errores a la hora de comunicar cambios en algunos contratos que en realidad "benefician" a los clientes.En la tarde de este lunes circularon varias capturas de pantalla de usuarios a los que se les advertía a través de un mensaje de texto por parte de la compañía que ya no disponían de saldo para acceder a internet mientras que sí lo hacían para realizar llamadas o mensajes de texto.Tolosa detalló que ahora los usuarios podrán utilizar el monto total del contrato de forma indistinta entre llamadas, mensajes y datos. Según dijo el presidente, hasta ahora un contrato tenía una capacidad de datos determinada y si el cliente no usaba los minutos de llamadas o mensajes podía "cambiarlos" por más gigas mediante una recarga y así tener más capacidad de navegar por internet . Ahora, la distinción no será necesaria. Esto implica que el costo de cada operación se descontará del monto total del contrato sin importar de qué servicio se trate.Según explicó Tolosa, la ventaja está en que ya no será necesario recargar en caso de quedarse sin gigas. En los contratos sin límite, si el usuario excede el monto del contrato original, podrá seguir haciendo uso de los servicios pero deberá pagar por cada llamada, mensaje o giga de consumo de internet . En los contratos con límites, si el cliente se pasa, deberá recargar para poder seguir hablando o navegando por Internet, como siempre.Uno de los beneficios que destacó Tolosa, es que en el caso de tener que pagar el excedente del contrato sin límites, el precio del minuto valdrá lo mismo que en el contrato original.Tolosa afirmó que el error estuvo a la hora de comunicar los cambios y que la compañía se encargará de corregirlo.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi