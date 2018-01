© David Osio

Las empresas se preparan para realizar un desembolso por los aguinaldos , que llegarán a más tardar el 20 de diciembre. Sin embargo, según datos de la Condusef, muchas personas destinan esta prestación para afrontar los gastos de fin de año .?Si bien el aguinaldo es una prestación que nos ayuda a solventar los gastos durante la época navideña , depende de nosotros que gocemos de sus beneficios por el resto del año. Explorar el potencial que tiene este ingreso en nuestras finanzas, nos permitirá verlo no sólo como un medio de financiamiento, sino como un generador de riqueza?, aseguró Diego Paillés, experto en finanzas personales .Los trabajadores que llevan un año o más en la empresa, pueden calcular cuánto les corresponde al dividir su salario mensual entre 30 y luego multiplicar esta cifra por 15.En cambio, quienes aún no tienen esa antigüedad, pueden estimar el aguinaldo anual y dividir la cantidad entre 365.El resultado se multiplica por los días laborados, explicó Paillés, director general de LaTasa.mx, plataforma Fintech de inversión.En este sentido, el especialista ennumeró las cinco formas más inteligentes de utilizar el aguinaldo , sin comprometer tu economía y obtener un beneficio a largo plazo.¡Alerta! En diciembre aumentan los fraudes Protege tu negocio, que los estafadores en línea no arruinen tu Navidad 1.Paga tus deudasEs importante tener nuestras prioridades en orden, de tal modo que si ya se vienen arrastrando deudas con anterioridad, un buen uso para el aguinaldo es liquidar esos compromisos .Si la cantidad es insuficiente, se puede dar un pago mayor al mínimo o bien adelantar los Meses Sin Intereses.2.InviérteloUna manera de aprovechar este ingreso es optar por un instrumento de inversión que brinde valor frente a la inflación.Para lograrlo, es importante elegir el producto que ofrezca un buen rendimiento y se adapte al perfil del consumidor.Por eso, dijo, explorar lo que ofrecen las nuevas plataformas digitales puede ser una alternativa interesante tanto para los inversionistas experimentados como para los primerizos.?Una Fintech puede ofrecer grandes beneficios a quienes decidan capitalizar su aguinaldo.Con un monto de apertura accesible y un rendimiento promedio anual del 15 por ciento, se convierte en un medio atractivo para depositar e incrementar el dinero frente a los esquemas tradicionales de ahorro e inversión?,manifestó el experto.3.Piensa en tu AforeEl especialista en finanzas indicó que no se debe obviar la importancia de un retiro digno, pues esta es una meta financiera a largo plazo en la que se puede impactar positivamente desde hoy.Así que, un destino muy útil para la prestación de fin de año es depositarla en nuestra Administradoras de Fondos para el Retiro (Afore).4.Asegura tu futuroLa contratación de un seguro debe estar entre los propósitos del 2018, especialmente después de los eventos naturales ocurridos durante este año.De modo que, el aguinaldo podría resultar muy útil para adquirir alguna cobertura que permita conservar el bienestar físico y patrimonial de la persona.5.Opta por bienes duraderosSi ya se tiene pensado gastar el dinero, lo mejor es que sea en una compra inteligente.Por ejemplo, conseguir algún bien de larga duración o que sea necesario . Otra opción sería incrementar el enganche para una casa o un auto y así reducir el monto de las cuotas que se pagarán.Cabe señalar que según la más reciente Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF), el 63 por ciento de los mexicanos no lleva ningún control de sus gastos, por lo tanto, no es de extrañarse que 7 de cada 10 personas realice alguna compra no planeada al mes.Esta situación podría llevar a que los consumidores queden endeudados al iniciar el año.

