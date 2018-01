/ La Patronal de Taxis de Maldonado amenazó este lunes con iniciarle un juicio a los choferes de Uber que operen en ese departamento por el perjuicio económico que le generan sin estar habilitados por la Intendencia de ese departamento."La Patronal de Taxis de Maldonado intima a los propietarios de vehículos dedicados al transporte oneroso de pasajeros en el departamento de Maldonado mediante el uso de estas apps, a detener inmediatamente dicho servicio, bajo apercibimiento de acciones legales de resarcimiento por daños y perjuicios", expresó el gremio en un comunicado.Los dueños de taxis explicaron quienes trabajan con esta app lo hacen "de forma consciente, ilegal y sin contar con autorización" de la comuna, por lo que le generan un perjuicio al negocio tanto en la recaudación como en el valor de cada unidad.Si bien la multinacional de transporte comenzó a funcionar el 21 de diciembre en la ciudad esteña, su éxito y aceptación en el público es muy grande. De hecho, a pesar de los mil choferes registrados para operar mediante la aplicación durante la temporada, los 1.500 que ya se habían anotado el año pasado y el servicio de taxis, las soluciones de transporte no dan abasto en la terminal de ómnibus de Punta del Este.Luz verde desde la Intendencia Pese a que la Junta Departamental tiene a estudio -desde hace más de un año- un proyecto de decreto que regula las aplicaciones de transporte de pasajeros, las diferencias internas en la bancada de ediles blancos impidieron que la iniciativa se votara ahora. De esa manera, el asunto quedó en la lista de pendientes y motivó a Uber a iniciar su operativa unilateralmente, con tal de no perderse la temporada.Días después de que se pusiera en marcha el funcionamiento de la app, el intendente Enrique Antía adelantó que no saldría a fiscalizar a los conductores de la aplicación. "Vamos a controlar el tránsito , pero no vamos a corretear a Uber", dijo el jerarca nacionalista a El País. Las declaraciones del mandatario municipal generaron rechazo entre los trabajadores del taxi quienes mantuvieron varias conversaciones con él antes de que se le diera luz verde a la expresa extranjera.Según expresó Antía a El Observador en una nota publicada la semana pasada , la Intendencia no tiene herramientas jurídicas para actuar contra los conductores, más allá de contar con la tecnología necesaria para hacerlo. Además, dijo que "en verano el tránsito es un relajo" y que "no alcanzan" los inspectores.Otro de los temas que generó más incomodidad de cara a la instalación de Uber en Punta del Este es el hecho de que los conductores podrán cobrar en efectivo el mismo servicio que en Montevideo solo puede acreditarse a una tarjeta internacional. Esta opción es posible precisamente porque la comuna no tiene establecido un reglamento sobre el uso de la aplicación.El Observador consultó a la empresa este fin de semana y una fuente explicó que se acepta el pago efectivo "en un esfuerzo por ser incluyentes con quienes no están bancarizados". Agregó que las tarjetas de argentinos están aceptadas, y si alguna tarjeta está bloqueada habría que revisar el caso puntual para saber el motivo.Bajo este panorama, la patronal de taxis de Maldonado reiteró que continuará brindando "su excelente servicio de forma pacífica". El sindicato continúa reclamado "justicia" para la resolución de los daños causados por "cualquier actividad ilegal".Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi