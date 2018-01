/ L’aumento dei salari, decretato dal presidente Maduro , ha provocato una pioggia di criticheCARACAS - Inizio di anno nuovo tra proteste, polemiche e critiche. Infatti, mentre in tutto il Paese la popolazione, nonostante oramai Natale e Capodanno siano trascorsi, continua a esigere il "pernil" (coscia di maiale indispensabile per il piatto natalizio venezuelano) promesso dal presidente della Repubblica, Nicolás Maduro , a prezzi calmierati, e mai arrivato al tavolo dei venezuelani; la controversia infiamma il dibattito economico. L'ultimo provvedimento del presidente Maduro , infatti, ha provocato una pioggia di critiche.L'economista Luis Oliveros, con un tweet, ha espresso preoccupazione e scritto che il governo "insiste sulla politica orientata a spegnere l'incendio dell'iperinflazione con un barile di benzina".Sebbene a conti fatti, la decisione presidenziale porti il salario minimo ad appena 7 dollari al mese, se si realizza il calcolo con il dollaro a prezzo del "mercato nero", le ripercussione sui costi nell'industria nazionale è assai elevato. E' quanto sostiene Maria Carolina Uzcátegui, presidentessa di Consecomercio.Uzcátegui fa notare che l'aumento salariale del 40 per cento non è un riflesso della realtà del Paese e assicura che il provvedimento creerà gravi problemi a un'economia fortemente colpita dalla crisi e inasprirà la mancanza di generi alimentari e medicine.L’aumento un rimedio provvisorio Il provvedimento, stando agli esperti in materia, non è parte di una strategia globale ma solo un rimedio provvisorio per placare la protesta popolare. L'iperinflazione ha reso impossibile l'acquisto di tutti i prodotti, da quelli di prima necessità a quelli superflui.Henrique Capriles Radonski è stato forse il primo tra i politici dell'Opposizione a criticare la decisione presidenziale. Ha assicurato che si tratta di "una presa in giro del governo che non fa nulla parer frenare l'inflazione".Anche esponenti del dissenso "chavista" hanno manifestato preoccupazione e reso nato la propria posizione. Ad esempio, Miguel Rodríguez Torres, ex ministro dell'Interno, sostiene che l'effetto che avrà l'aumento salariale sull'economia preoccupa un po' tutti i venezuelani.Dal canto suo, Gabriela Ramírez, "Defensora del Pueblo" dal 2007 al 2014, ha assicurato che "l'aumento degli stipendi aggraverà la crisi economica del Paese".Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi