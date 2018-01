/ Nada mejor que un año nuevo para animar a los hijos a hacer un listado de pequeños propósitos, como un desafío para el año que se iniciaFijar metas les hará sentir fuertes y deseosos de hacer realidad sus objetivos y así les estaremos preparando y educando en el esfuerzo y empeño, en la perseverancia y en otros valores tan importantes para su crecimiento.Estaría bien que, en la familia, los padres también se involucrasen en la tarea de establecer propósitos y metas para el año nuevo. ¿Cómo hacerlo? Te contamos algunas ideas:1- Es importante que la lista de propósitos se contemple el de terminar todo lo que se empieza. Una exigencia para fomentar la persistencia y para alimentar la autoestima de los niños cuando se vean capaces de concluyendo las tareas.2 - Todos deben estar conscientes de que un año nuevo es un buen escenario para empezar vida nueva. Antes de empezarlo, estaría bien que hablaras de todo lo bueno y lo malo que os han pasado en el año que termina.3- Aprender con los errores. Una de las metas puede ser no repetir las experiencias malas que han tenido en el año que se termina.4- Animar a los niños a mirar siempre adelante. Que todo se puede cambiar para mejor.Los propósitos son distintos, en intensidad, según la edad que tengan los niños. Por eso, deben ser considerados:1- Para niños hasta 3 años de edad:- Lavar las manos antes de comer.- Compartir los juguetes- Quitar los pañales- Quitar el chupete2- Para niños de 4 a 6 años de edad:- Recoger y organizar los juguetes- Lavarse los dientes tras las comidas- Comer solos- Vestirse solos3- Para niños de 7 a 9 años:- Hacer los deberes escolares y sacar buenas notas- Ayudar en las tareas de casa- Practicar algún deporte- Comer bien, no ver tanto la televisión, no estar tanto en el ordenador, usar cinturón de seguridad en el carro.¡Feliz Año Nuevo a todos!PanoramaCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi