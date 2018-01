/ Metro de Caracas opera con normalidad este lunes/Cortesía El Metro de la ciudad de Valencia operará hoy desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde El Metro de Caracas inició este lunes 1 de enero de 2018 servicio comercial desde las 8 de la mañana.El sistemas subterráneo reportó a través de la red social Twitter este domingo que “el lunes 1° de enero de 2018 abriremos a las 8:00 a.m. y el domingo #31Dic en nuestro horario habitual de de 5:20 am a 11:00 p.m.”.Cabe acotar que este 1 de enero el Metro de la ciudad de Valencia operará desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde.Por su parte, el Metro de Maracaibo brindará sus servicios desde las 8:00 am hasta las 6:00 pm este lunes.#ATENCIÓN Este #01Ene al igual que el #25Dic laboraremos en horario especial desde las 8am hasta las 11pm favor #TomarPrevisiones pic.twitter.com/9Dd2nJ9azg— Metro de Caracas (@metro_caracas) December 30, 2017RMF/Sincuento.comCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi