Si estás intentando mandar mensajes y no llegan es porque WhatsApp no funciona. Antes felicitábamos la Navidad a través de mensajes SMS, pero ahora la aplicación de Facebook se ha convertido en la opción más utilizada en todo el mundo.Desde hace unos minutos, WhatsApp está caído y es imposible enviar y recibir mensajes a través de la aplicación propiedad de Facebook Sin previo aviso por parte de la compañía, WhatsApp no funciona y no se saben las razones ni las causas, pero lo cierto es que millones de usuarios están en estos momento sin poder utilizar la famosa aplicación de mensajería, según ADSLZone.Además, en el sitio Downdetector, las incidencias por parte de los usuarios están creciendo en los últimos minutos y no se sabe cuánto puede durar la nueva caída de WhatsApp.