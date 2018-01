/ Existen alimentos que te ayudan a limpiar y desintoxicar tu cuerpo de una forma deliciosa, tal es el caso de las frutas, que gracias a sus propiedades y múltiples nutrientes disuelven las toxinas acumuladas en el organismo.Las frutas limpian de manera natural a nuestro cuerpo, y con ayuda del agua, arrastran lo que el cuerpo no necesita y de esta manera se desintoxica el cuerpo.Papaya. Toda la papaya es excelente para la salud, las flores, las hojas, la pulpa y las semillas contienen muchas propiedades que mejoran la digestión.Limón. Regula el pH, y sirve para contrarrestar los efectos de acidez en el cuerpo.Piña. Un antiinflamatorio y analgésico natural, estimula la función renal y purifica la sangre.Kiwi. Contiene una gran cantidad de vitamina C, su trabajo es como el de una aspirina y reduce la oxidación celular.Toronja. Combate los radicales libres y alcaliniza el cuerpo.Moras. De los mejores antioxidantes que existen, te ayuda a eliminar las toxinas causadas por el humo y el ambiente en general.Granada. Es un antimicrobiano y poderoso antioxidante que combate los radicales libres.Hay muchas dietas del tipo DETOX, pero mucho cuidado, tienen que estar supervisadas por un especialista para que no tengas alguna descompensación.GVCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi