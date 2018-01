/ "El Chavo del 8" en su vecindad/Cortesía Gómez aclaró que de realizarse la serie no piensan tomar en cuenta a la actriz y esposa de Chespirito, Florinda Meza CARACAS.- Tras la desaparicion fisica del comediante y actor mexicano Roberto Gómez Bolaños, mejor conocido como "Chespirito", su familia no descarta la idea de realizar una "bioserie" en homenaje a la vida y trayectoria artística del artista.En declaraciones a revista "People en Español", el productor Roberto Gómez Fernández, hijo de Chespirito, quien es recordado por crear las series humoristicas "El Chavo del 8", "El Doctor Chapatin" y el heroe de los niños "El Chapulín Colorado", dijó que la familia no descartar la posibilidad de realizar una "bioserie" del comediante, "Sí, es una posibilidad hacer una serie, aunque es algo que tomaría muchísimo tiempo, porque contar su historia como tal no es algo que nos gustaría; tal vez contar algún momento, anécdotas y algo que recoja la esencia del Roberto Gómez Bolaños que la gente no conoce, y eso sería muy complicado, entonces no hay prisa, tal vez con el tiempo".Gómez aclaró que de realizarse la serie no piensan tomar en cuenta a la actriz y esposa de Chespirito, Florinda Meza, "la historia giraría ,en caso de hacerse, en torno a la juventud de Roberto Gómez Bolaños, y de cómo formó esta familia y su carrera al lado de su esposa Graciela, y esto fue mucho antes de que se diera su salto a la fama y más aún de que esta persona [ Meza] apareciera en su vida. Por lo tanto, no es necesario hacerla partícipe, ni consultarle nada, ya que no tiene absolutamente nada qué ver con este aspecto de la historia de Chespirito".Unión Radio/Sincuento.comCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi