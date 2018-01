/ El Metro de Caracas inició sus operaciones este primero de enero a las 800 a.m., como lo había previsto anteriormente, de acuerdo a lo publicado en su cuenta en Twitter.Se informó que "el lunes 1° de enero de 2018 abriremos a las 8:00 a.m. y el domingo #31Dic en nuestro horario habitual de de 5:20 am a 11:00 p.m.".Los días 24 y 31 de diciembre el Metro de Caracas laboró en su horario acostumbrado de 5:30 de la mañana a 11 de la noche mientras que este 1º de enero prestará servicio comercial desde las 8 de la mañana hasta las 11 de la noche.Por su parte, el Metro de Valencia brindó servicio comercial el 31 de diciembre en un horario comprendido entre las 6:00 am a 6:00 pm y el día primero de enero de 2018 lo hará entre las 8:00 am a 6:00 pm.En cambio, el sistema subterráneo de Maracaibo tendrá un horario de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. este 1ro de enero.GVCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi