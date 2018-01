/ Una avion eta se estrelló e incendió este sábado en Costa Rica causando la muerte de 10 estadounidenses, informaron las autoridades."El gobierno de Costa Rica lamenta profundamente el fallecimiento de 10 pasajeros estadounidenses y dos piloto s costarricenses en el accidente aéreo", dice una nota publicada en la cuenta de Twitter del presidente Luis Guillermo Solís.En Washington un funcionario del departamento de Estado dijo: "confirmamos la muerte de varios ciudadanos de Estados Unidos en un accidente aéreo en Costa Rica".El funcionario expresó sus condolencias y la voluntad de asistencia a las familias de las víctimas. Aclaró no obstante que por respeto a las familias no se divulgaría de momento ninguna información adicional.La avion eta se incendió al estrellarse y ninguna de las 12 personas que viajaban logró sobrevivir, dijeron fuentes oficiales costarricenses más temprano.La aeronave, una Cessna 208 Caravan, se precipitó a tierra en una zona montañosa cerca de la localidad playera de Punta Islita, en la península de Guanacaste, sobre la costa del Pacífico. El avión pertenecía a la compañía privada local Nature Air.Piezas del fuselaje ardiendo se diseminaron en un frondoso bosque, según imágenes publicadas en redes sociales por el portavoz del Ministerio de Seguridad Pública, Carlos Hidalgo.El funcionario detalló a la televisora local Canal 7 que todos los cuerpos resultaron quemados.Medios de Costa Rica publicaron una lista con los presuntos nombres de los pasajeros que incluye a muchos con el mismo apellido, lo que sugiere que serían miembros de al menos un par de familias.La ex presidenta de Costa Rica Laura Chinchilla, antecesora de Solís, dijo en Twitter que uno de los piloto s era primo suyo."Seguirás en nuestros corazones, querido Juan Manuel Retana", escribió.Se reportó que la aeronave habría despegado de una pequeña pista en Punta Islita a las 10H30 locales (16H30 GMT), para estrellarse poco después por razones que aún deben ser determinadas.Estaba previsto que aterrizaría en el aeropuerto principal de San José, Juan Santamaría, a las 10H55 locales (16H55 GMT).La investigación del accidente comenzará este lunes a primera hora, dijo el presidente Solís.Los pasajeros habrían pagado entre todos 2.300 dólares para hacer el corto viaje, según reportó La Nación.Los estadounidenses son los principales visitantes extranjeros de Costa Rica, un popular destino turístico centroamericano, especialmente en diciembre y enero cuando huyen del frío invierno de las ciudades donde viven buscando el calor tropical.Guanacaste atrae a muchos visitantes de este país centroamericano, por sus playas de aguas cristalinas y su selva cercana.Nature Air es una de las pequeñas aerolíneas locales que prestan servicios en el área, usualmente llevando y trayendo turistas rápidamente desde y hacia la capital San José.Esta época del año es particularmente concurrida en los complejos hoteleros de las costas costarricenses, con turistas y viajeros locales que acostumbran pasar sus vacaciones bajo el sol.La avion eta Cessna 208 es de fabricación estadounidense.YVKE MundialCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi