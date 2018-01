/ Jesús “Chyno” Miranda deslumbró con su talento los escenarios del Time Square y puso a bailar a todos a su ritmo tropical urbano.El interprete de “Quédate conmigo”, se paseo por todo su repertorio musical para calentar los motores de todos los presentes en la gala de año nuevo. Vale destacar, que todos los que asistieron a la celebración de fin de año, tuvieron que soportar  el frío atroz de -12,7 grados centígrados  registrados en la noche del 31 de diciembre.Sin embargo, eso no fue impedimento para el cantante criollo, quien se gozó a escala desproporcionadas su participación en el majestuoso escenario de Manhattan, New York.Es un verdadero sueño hecho realidad haber cantado en #TimesSquare recibiendo el 2018. Dicen que cantar aquí finalizando el año es comenzar el nuevo en grande y lleno de bendiciones. Comparto mi alegría con todos ustedes y le pido mucho a Dios por su salud, prosperidad y felicidad…. gracias por toda su energía no se imaginan lo feliz que me siento 🙏🏼 2018 voy a ti!!!! Gracias @angieestilo por siempre acompañar mi música con tus espectaculares oufits ðŸ"¥ðŸ"¥ðŸ"¥A post shared by CHYNO MIRANDA (@chynomiranda) on Dec 31, 2017 at 9:33pm PSTA través de sus redes sociales , el cantante venezolano publicó un fragmento de su gran momento en la tarima neoyorkina.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi