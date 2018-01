/ El 2017 por fin se ha ido; fue un año díficil para todo el mundo pero logró superarse a pesar de la cirscustancias. El 2018 llegó elevando las expectativas de todos, con las baterias recargadas para comenzar una nueva página en nuestros libros de vida. Como de costumbre, en todo el planeta, se recibió la llegada del nuevo año con una gran celeración de fuegos artificiales .A continuación, te presetamos una fantástica galería fotográfica de como fue recibido el 2018 al mejor estilo luces multicolores. El mundo entero se iluminó de fuegos artificiales, la fría noche del viejo continente Europa y Asia recibieron el nuevo año, con increíles pirotecnias las cuales furon captada por las agencias internacionales para el disfrute de nuestros lectores.3Las principales capitales de Europa saludaron la llegada del 2018 con espectaculares shows de luces y fuegos pirotécnicos.Los europeos no se dejaron derrotar por el miedo a las amenazas del grupo Estado Islámico de oscurecer las fiestas decembrinas y salieron a disfrutar de la noche.En París. Moscú, Atenas, Madrid y Berlín , entre otras ciudades, las fiestas del año nuevo dejaron estas espectaculares imágenes:Francia Images are projected on the Arc de Triomphe monument as fireworks explode during a laser and 3D video mapping show as part of the New Year celebrations in Paris on January 1, 2018. / AFP PHOTO / GUILLAUME SOUVANT Las imágenes se proyectan en el Arco del Triunfo, mientras los fuegos artificiales explotaron durante un espectáculo de láser y mapeo de video en 3D como parte de las celebraciones de Año Nuevo en París el 1 de enero de 2018. AFPHolanda People celebrate New Year with a fireworks show at the Binnenhof in The Hague, the Netherlands on January 1, 2018. / AFP PHOTO / Sem van der Wal / Belgium OUT La gente celebra el Año Nuevo con un espectáculo de fuegos artificiales en el Binnenhof en La Haya, Países Bajos, el 1 de enero de 2018. AFPLos fuegos artificiales explotan sobre el Kremlin y la Catedral de San Basilio durante las celebraciones de Año Nuevo en el centro de Moscú. AFPSuizaFuegos artificiales iluminan el cielo nocturno sobre Zurich, Suiza, el 1 de enero de 2018, durante las celebraciones de Año Nuevo. EFEEspañaEl reloj de la Puerta del Sol da la bienvenida al nuevo año en una celebración que concentró a miles de personas en la popular plaza madrileña que este año, y por segunda vez, se acompaña con un espectáculo de fuegos artificiales, serpentinas y confeti con los colores de la Comunidad de Madrid. EFE.PortugalFuegos artificiales iluminaron el cielo nocturno sobre el río Tajo, en la Plaza del Comercio en Lisboa, Portugal. EFE.Australia Fireworks light the sky over the Opera House and Harbour Bridge during New Year’s Eve celebrations in Sydney early on January 1, 2018. / AFP PHOTO / SAEED KHAN Los fuegos artificiales iluminan el cielo sobre la Ópera y el Puente del puerto durante las celebraciones de la víspera de Año Nuevo en Sydney. AFP.Grecia Fireworks explode by the Ancient Acropolis in Athens during the New Year celebrations on December 31, 2017. / AFP PHOTO / LOUISA GOULIAMAKI Los fuegos artificiales explotan en la antigua Acrópolis de Atenas. AFP.Japón People take pictures as the sun rises over Tokyo Bay to mark New Year’s Day on January 1, 2018. Some 300 people visit the Roppongi Hills observation deck, some 270 metres above from sea level to watch the first sunrise in the year of 2018. / AFP PHOTO / Toshifumi KITAMURA La gente toma fotos cuando sale el sol en la bahía de Tokio para marcar el día de Año Nuevo el 1 de enero de 2018. Unas 300 personas visitan la plataforma de observación de Roppongi Hills, a unos 270 metros sobre el nivel del mar para ver el primer amanecer en el año 2018. AFP.Indonsesia Fireworks explode over the Selamat Datang Monument in downtown Jakarta on January 1, 2018 during New Year celebrations. / AFP PHOTO / BAY ISMOYO Los fuegos artificiales explotan sobre el Monumento Selamat Datang en el centro de Yakarta. AFP.Nueva YorkLos fuegos artificiales estallan en Times Square. AFP.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi