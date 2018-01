/ Comenzando el 2018 , muchas personas ya se están empezando a preguntar que cosas le deparará el destino a lo largo de estos 365 días que están por venir. Para responder a esas inquietudes, existen algo tan místico y milinario como las predicciones del horóscopo chino, el cual algunas veces ha acertado en sus con sus revelaciones.El 2018 estará bajo el dominio del perro. Según horóscopo o calendario chino será un año intenso, por lo que, en general, invita a todos los signos a la calma para no dar pasos en falso. El Año Nuevo Chino comienza oficialmente el 16 de febrero próximo. PERRO Las personas nacidas durante los años siguientes del calendario chino son Perros: 1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018 . Este es el año del Perro, por lo que estos nativos tendrán todo a su favor para ser felices. Los ingresos monetarios aumentan a nivel familiar, por lo que los Perros estarán más holgados y podrán permitirse poner al día su casa, su auto y hasta su imagen personal. Pueden gastar dinero con tranquilidad, ya que este no faltará, pero es preciso que lo hagan sin perder el sentido común de vista. Te sentirás lleno de vida y vigor, por lo que podrás incrementar tu actividad física sin que ello te afecte el rendimiento en otros aspectos de tu vida. Tomarás conciencia de la importancia de una alimentación saludable y ya no volverás a tener malos hábitos a la hora de comer. TIGRELas personas nacidas durante los años siguientes del calendario chino son Tigres: 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022. Este será un período de mucho aprendizaje para el Tigre, pero no del que nos llega a través del intelecto, sino del que la vida nos regala a modo de experiencia. Es un año para las segundas oportunidades : se puede repensar la profesión, perdonar viejas ofensas que ya tendrían que haberse quedado en el olvido, de plantearse el regreso de un amor que quedó en el pasado, pero principalmente dedarse una nueva oportunidad a sí mismo para volver a empezar de cero desde el corazón. Tus amigos te buscarán. En primer lugar lo harán porque tu compañía es muy querida por todos, pero en segunda instancia lo harán porque se darán cuenta de que los necesitas. Tu salud brillará este año, pero necesitarás alinear tu energía con la del perro, por lo que es recomendable descansar mejor, beber mucha agua e inclinarse por una dieta rica en contenidos vegetales. SERPIENTELas personas nacidas durante los años siguientes del calendario chino son Serpientes: 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013 . Comienza para la Serpiente una etapa de duras filtraciones. Al comienzo parecerá divertido. No obstante, pero cuando las prioridades, tanto las que se pondrá a nivel profesional como personal, terminen por dejar del otro lado del tamiz a personas que han estado toda la vida conectadas con ella. El aspecto financiero les sonreirá a las Serpientes y eso les dará confianza para vivir holgadamente. El mejor uso que podrán darle al dinero extra que entre es el de concretar sus metas . Gozarás de buena salud todo el año. Cuida que el cansancio no te aleje de lo que más te gusta; si descansas bien, más tarde podrás disfrutar mucho más de los juegos con tus hijos y de las salidas con tus amistades. MONOLas personas nacidas durante los años siguientes del calendario chino son Monos: 1920, 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016 . El Mono tendrá un año muy movido en el que sus dotes de convicción serán puestas a prueba. No habrá descanso en el arte de mantener conformes a las personas a su alrededor, en especial aquellas que no les agradan mucho pero que resultan beneficiosas para su carrera. Hay riesgos financieros durante el 2018, por lo que es indispensable extremar precauciones. El ahorro será la base para un año tranquilo y sin sobresaltos. Comenzar el año con una cita con el médico es una excelente medida. Pídele un complejo vitamínico que te permita estar presente en todo lo que quieres sin que el cuerpo sufra las consecuencias. CERDO Las personas nacidas durante los años siguientes del calendario chino son Cerdos: 1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007 . En este año que se inicia, el cerdo tendrá que dejar su vida de comodidad y volcarse más hacia los demás. El confort que hasta ahora se permitió comenzará a hacer saltar las consecuencias y quienes lo rodean le exigirán más compromiso. Hay que ser muy cuidadosos con el dinero este año, ya que ha posibilidades de resultar estafado. Lo mejor será dejar pasar este año sin realizar inversiones, especialmente de esas que prometen grandes ganancias en el corto plazo. El estrés les jugará en contra y no sobrará el dinero para vacaciones ni para pasar un tiempo de relax y atenciones en un spa . Sin embargo, siempre hay algo que uno mismo puede hacer para estar bien. Le recomendamos que haga cosas que le gusten y que intente quitarse el estrés a través de actividades lúdicas que no impliquen apuestas de dinero. RATA Las personas nacidas durante los años siguientes del calendario chino son Ratas: 1924, 1934, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020. La más inteligente del horóscopo chino no tendrá ningún problema en comprender que este es un año en el que tendrá que aprender a practicar el desapego. Habrá cambios muy importantes, en los cuales vendrán muchas cosas buenas. Por muy enamorada que se encuentre, el Perro le pone un importante freno a sus planes matrimoniales o de consolidación en su pareja. El 2018 trae para la Rata traslados en el ámbito profesional, los cuales pueden ser tanto intermitentes como permanentes. Tendrá la nada menor responsabilidad de decidir si son los afectos o si es el trabajo el que ganará la pulseada para quedarse con su presencia. CONEJOLas personas nacidas durante los años siguientes del calendario chino son Conejos (Liebres, Gatos): 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011 . El año del Perro le trae al hábil conejo la posibilidad de sentir el tan ansiado alivio . El amor y el trabajo serán situados en un verdadero pedestal en la vida del Conejo, quien seguirá poniendo en práctica su increíble habilidad para escaparse de los conflictos. El dinero llegará y será más que suficiente, pero deberás mantener la humildad al respecto si no quieres que personas oportunistas se acerquen a ti por interés. El cuerpo y la mente te acompañan para que tengas un gran año. Cuídate en las comidas y aléjate del estrés. CABALLOLas personas nacidas durante los años siguientes del calendario chino son Caballos: 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014 El Caballo tendrá que ser muy precavido durante este año. Deberá cuidar mucho de lo que habla y con quien lo hace, ya que las disputas parecen estar al acecho, esperando el momento oportuno para colarse en sus vidas. En el año del Perro, este signo tendrá un intenso reencuentro con los sueños que dejó perdidos en la adolescencia o la primera juventud. Esta es una oportunidad única para reflotarlos y hacerlos realidad. GALLOLas personas nacidas durante los años siguientes del calendario chino son Gallos: 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017. Se avecina un buen año para el Gallo, aunque mayormente dependerá de él mismo y de la forma en que encuentre para separar los asuntos laborales de los personales. La comunicación estará en su máxima expresión, lo que le permitirá acceder a puestos de confianza y acercarse a sus seres queridos desde una perspectiva mucho más cálida. El dinero será muy favorable en este año que se inicia. Tendrán la posibilidad de percibir ingresos extra que les permitirán ahorrar. La buena salud del Gallo se basará en mantener su mente activa y en constante actitud de creatividad. BUEYLas personas nacidas durante los años siguientes del calendario chino son Búfalos: 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021. El Buey deberá adueñarse de una tolerancia y comprensión que no le pertenecen, pero que si no incorpora, sus problemas se verán multiplicados. La fuerza de voluntad que lo caracteriza es un ejemplo para todos. La suerte nunca ha sido tu compañera, por lo que no será una buena idea confiarse en ella. Apóyate en tu trabajo y mantén siempre tus objetivos claros, eso te ayudará a que el dinero sea gastado de la forma más productiva posible. En este año del Perro, tiene en sus manos la posibilidad de limar las asperezas que están molestando en su vínculo afectivo de pareja. CABRALas personas nacidas durante los años siguientes del calendario chino son Cabras: 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015. Este año les devolverá a las Cabras sus esfuerzos con creces, pero tendrán que sacrificar muchas cosas en su vida para que sientan que realmente ha valido la pena. La paciencia será crucial, ya que los resultados no se harán presentes tan rápido como les gustaría. El control de la ansiedad será un aspecto a trabajar para que el amor, el trabajo y el dinero se mantengan estables en su vida. Cuida de tus finanzas, ahorra todo lo que te sobre y al final del año haz cuentas y permítete esas vacaciones o esa compra que has venido postergando. DRAGÓNLas personas nacidas durante los años siguientes del calendario chino son Dragones: 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024. El 2018 es el año del Perro, el signo opuesto al Dragón, lo que quiere decir que éste tendrá doble trabajo en todo lo que emprenda, puesto que su signo antagonista hace la fuerza contraria y lleva a esta criatura mitológica a estar mucho más lento. Lo mejor será mantener el dinero a buen resguardo este año. Si hay planes de cambiar el auto, refaccionar la casa o invertir en un negocio, tener paciencia será la consigna para que los ahorros no terminen dilapidados. Algunas molestias gastrointestinales, producto del estrés, estarán molestando durante la primera parte del año, pero no serán nada que unas buenas vacaciones en un sitio cerca del mar o de cascadas no pueda solucionar.