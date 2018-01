/ Las tradiciones navideñas de cada familia en Venezuela es muy distinta a la de otras culturas del continente de Americano; ya que todos los venezolanos se reúnen en grandes grupos para compartir en vísperas navideñas y también para recibir la llegada del nuevo año. Sin embargo, este año fue diferente, puesto que a la gran diáspora que se vivió en 2017, muchas familias se tuvieron que separar para algunos de sus miembros, logren buscar mejores oportunidades en otras fronteras.Lejos pero no ausentes, muchos artistas venezolanos han tenido que abandonar el suelo patrio para aferrarse al sueño americano, algunos se encuentran en Estados Unidos, otros en el viejo continente, pero todos ellos manteniendo la misma tradición criolla, compartir en familia.A continuación, te presentaremos una lista de las personalidades venezolanas que se encuentran en extranjero y recibieron al 2018 alejado de su hogar, Venezuela Amigos en fin de año. Miami 🇺🇸 – Madrid 🇪🇸 Amor trasatlántico. CC > @manuelsilvahA post shared by Jóse Rafael Guzmán (@joserguzman) on Dec 31, 2017 at 3:46pm PSTFELIZ AÑO 2018 A TODOS!A post shared by Luis Chataing (@luischataing) on Dec 31, 2017 at 9:15pm PSTTe recibo, te agradezco y te bendigo año nuevo…! 🙏ðŸ"❤️A post shared by Gaby Espino (@gabyespino) on Dec 31, 2017 at 8:47pm PSTLa vida transcurre en una hoja… pregúntale al calendario 😉 Tenemos 365 hojas más para escribir una historia linda entre todos este nuevo año ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ Con mi ❤️ @alexandrabraunoficial les deseo un FELIZ AÑO PARA TODOS!! 😎❤️🍾🎊🎉⭐️ #felizaño #feliz2018 #añonuevo #2018 #amor #pazA post shared by Adrián Delgado. (@adriandelgadotv) on Dec 31, 2017 at 7:56pm PST🇦🇷Familia que textea unida, permanece unida. Y más cuando comparte el más cómodo de los silencios en una calma, fresca y deliciosa víspera de Año Nuevo en la Ciudad de La Furia: "Buenos Aires nunca se vio tan susceptible" Feliz Año a [email protected] ! • 🇬🇧 a Family that texts together, stays together. And more so when they are lucky to share the most comfortable of all silences in a calm, fresh and delicious New Year's Eve in #BuenosAires Happy New Year to everyone!A post shared by Edgar Ramirez (@edgarramirez25) on Dec 31, 2017 at 1:27pm PST🍾⏱A post shared by Jose Altuve (@josealtuve27) on Dec 31, 2017 at 7:43pm PSTComenzamos con un pequeñito abreboca en # Miami … 2018 viene repleto de conciertos por todos los Estados Unidos y Latinoamérica entera !!!A post shared by oscarcitomundo (@oscarcitomundo) on Dec 30, 2017 at 6:59pm PSTEs un verdadero sueño hecho realidad haber cantado en #TimesSquare recibiendo el 2018. Dicen que cantar aquí finalizando el año es comenzar el nuevo en grande y lleno de bendiciones. Comparto mi alegría con todos ustedes y le pido mucho a Dios por su salud, prosperidad y felicidad…. gracias por toda su energía no se imaginan lo feliz que me siento 🙏🏼 2018 voy a ti!!!! Gracias @angieestilo por siempre acompañar mi música con tus espectaculares oufits ðŸ"¥ðŸ"¥ðŸ"¥A post shared by CHYNO MIRANDA (@chynomiranda) on Dec 31, 2017 at 9:33pm PSTBendiciones para todos 🙏ðŸ"🙏ðŸ"🙏ðŸ"🙏ðŸ"Solo puedo desear UN MEJOR 2018 ♥️A post shared by Maite Delgado (@delgadomaite) on Dec 31, 2017 at 11:47pm PSTMi gasolina para el 2018… De alto octanaje verdad? Mi querida Valentina de @tiramisumoda bella mi Aranza con su vestido blanco de niña más grande 😍😍😍 #aranzaysebastian #lomejordemividaA post shared by Viviana Gibelli (@vivianagibelli) on Dec 31, 2017 at 10:46pm PSTAntes que las líneas colapsen, les deseamos un #FELIZ2018, que nuestro DIOS Y VIRGEN los llenen de SALUD Y VIDA @vitogasparrini y yo❤❤!!! FELIZ AÑO NUEVOOO! !!A post shared by Andreina Castro (@andreina.castro) on Dec 31, 2017 at 5:52pm PSTBrindo por su felicidad✌🏼 Por cada uno de ustedes, por una mejor Venezuela ðŸ‡"🇪 ¡SALUUUD 2018!🍷 ðŸ"¸: @made.pere . . #HappyNewyear #FelizAñoNuevo #2018 #love # Venezuela #Caracas #Tvhost #LaBomba #Televen #Animador #Fashion #dream #life #love #FamiliaWow #NuevasOportunidades #Farandi #boy #model #smile #youtuber #god #god #agradecido #bendecido #tb #EstamosJuntosEnEstoA post shared by NEWMAKERðŸ'£ (@newmakerq) on Dec 31, 2017 at 8:27pm PSTCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi