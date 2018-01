/ Las navidades felices del gobierno que no llegaron Las navidades de 2017 pasaron a la historia como las más difíciles que ha vivido la sociedad venezolana, esto se debe, a la crisis social y eonómica que viven los venezolanos y ayudadas por la política del gobierno encabezado por Nicolás Maduro Las promesas pre electorales en las elecciones municipales y las promesas de las navidades de juguetes , cajas e alimentos , perniles y otras cosas del gobierno nunca llegaron.¿Porque no llegaron las promesas de las navidades felices de Nicolás Maduro existen varios motivos por lo cual no llegaron las navidades ustedes se sentirán identificados con las siguientes:Incompetencia del gobierno en atender a los ciudadanos mas desfavorecido. El gobierno no repartió eficientemente o la corrupción hizo agosto con las dádivas navideñas. Mentiras del gobierno para ganar votos pero sabían que no tenían el dinero para cumplir las promesas. el gobierno no pag+o a los proveedores de los productos y por eso no llegaron los productos. Navidades 2017 la inflación acabo con las tradiciones de los venezolanos El venezolano estaba acostumbrado al Pan de jamón, la ensalada de gallina o pollo, las incomparables hallacas, el pernil o el pollo al horno, los estrenos navideños, las uvas de fin de años y pare usted de contar.La inflación acabó con todas las tradiciones ya que cualquiera de estas tradiciones cuesta mas que las utilidades.un solo pan de jamón o un kilo de uvas costaba más que un salario minimo, debido a una economía dolarizada pero con salarios de solo 4 dolares al mes.Navidades del venezolano sin dinero en efectivo además de los problemas de inflación y que el bolívar no tenga capacidad de compra existe además el problema del efectivo.Cargar dinero en efectivo se ha vuelto un delito el hecho ´poseer un millón más en efectivo podría significar la cárcel que el cambio solo serian 10 dolares.Además de que existe un corralito bancario que no te permite sacar más de 30 mil bolívares de tu cuenta en efectivoNavidades donde no hay transporte público y no se puso viajar Los venezolanos pasamos además del problema del efectivo. era difícil salir de casa sin transporte público donde solo había camiones para trasladarse de un lugar a otro.El costo de los boletos para viajar a otros estados a precios nada permisivos hizo que los venezolanos pasáramos las navidades en casaNavidades con fallas en los servicios públicos fallas constantes eléctricas en muchos estados afectaron las navidades, como en Maracaibo y Valencia.Fallas en la Internet de todas las operadoras hacienndo mucho más difícil la comunicación entre las familias venezolanas.Falla y escasez del agua potable así como los constantes cortes del servicio que afectan a mles de venezolanos.las fallas de cobertura celular debido a los robos de las antenas.Navidades inseguras Venezuela se ha convertido en el país más inseguro del mundo y las navidades no escapan de ello debudo a varios factores:Robo en viviendas abandonadas por la época secuestro express asalto en unidades de transporte público asesinatos por robos robos en carreteras y autopistas robos en entidades bancarias y robo de efectivo a ancianos Conclusiones Estas navidades pasaron a la historia por ser muy fuertes para los menos favorecidos.2018 será un año de cambió y quizás estas navidades sean mejores que las próximas 5.preparemos nos para un año muy fuerte y con elecciones presidenciales y una crisis sin precedentes,pero al escribir este artículo tengo la esperanza del cambio porque los venezolanos nos merecemos mejor futuro y mejores cosas y deseamos que las navidades sean como las de antes cuando eramos felices y no lo sabiamosKenneth herretesNoticiasdiarias.com.ve[email protected] , [email protected]Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi