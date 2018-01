/ 2018 un año con hiperinflación , escasez, caos social y crisis humanitaria 2018 ya llegó y aquí tenemos las predicciones económicas y políticas así como también sociales que cicirá Venezuela Tampoco nos queremos hacer pasar por videntes, astrológos o cualquier clase de charlatan.estas predicciones sobre lo que vivirá Venezuela en 2018 es de un punto de vista lógico y viendo lo ocurridoen 2017 Venezuela en 2018 en la parte económica Los factores económicos que afectarán a Venezuela en 2018 son los siguientes:Hiperinflación inducida: debido a la escasez de divisas extranjeras el gobierno venezolano seguirá imprimiendo billete inórganico y generando la hiperinflación ocasionando inflación cercanas a los 7000% escasez de dinero en efectivo: Un Bolívar que cada vez vale menos necesita más billetes para comprar cualquier cosa. Devaluación de la moneda: la devaluación en 2017 fue cercana al 4000% según el dólar paralelo en 2018 será de aproximadamente un 8000% según economistas Aunemtos de sueldos ineficaces y desempleo galopante: en 2018 se espera unos 5 aumentos de sueldos promedios de unos 300% en total y eso ocasionará mayor inflación y desempleo en los pequeños comercios que de broma sobreviven a la crisis. Escasez de materia prima y producción nacional: En Venezuela este 2018 se espera una peor escasez de productos nacionales como de importados debido a la escasez de divisas extranjeras así como también, la escasez de producción nacional y materia prima. impagos y default de deuda externa: V enezuela incurrira en impagos selectivos de la deuda externa y bonos de la deuda aumentando el riesgo país El panorama de 2018 no luce nada alentador y lo peor es que no hemos visto el fondo de la crisis.La crisis puede ser paor en los venideros años si no hay un cambio de timón en las decisiones económicas del paísConclusiones y medidas para mejorar la economía Venezolana de 2018 2018 será un año muy grave en la materia económica más sino se toman medidas acertadas las cuales serían:Reducir el gasto píblico Bajar la inflación Privatizar empresas estatales que no generen ingresos Cambiar las leyes y atraer inversión extrajera Así como tambiém tomar otras medidas que ayuden al país como lo són:Mejorar la producción nacional de bienes y servicios . Mejorar la infraestructura del país y las comunicaciones que favorezcan la producción Tambiém esperamos para Veneziela este 2018 que se tomen medidas acertadas y cambié ciertos patrones que han hecho mucho dañoasí también esperamos que diversos factores económicos se pongan de acuerdo y trabajen juntos por una mejor Venezuela Y entonces podamos ver a final de año un cambio positivo en los indices económicos.Las esperanzas son las últimas que se pierden y creemos en una Venezuela que mejores en los proximos años.Kenneth HerretesNoticias Diarias[email protected] [email protected]Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi