La mañana de este lunes 1° de enero un grupo de más de 100 personas entraron de manera ilegal a los apartamentos de la torre Plaza Mayor frente al Centro Comercial Sambil , al este de la ciudad.A través de las redes sociales usuarios reportaron el hecho y señalaron que los individuos invadieron el terreno e indicaron en su mayoría son mujer es y niños .Propietarios de los apartamentos aseguraron que la propiedad no estaba abandonada e informaron que dentro de sus inmuebles posen objetos de valor, por lo que temen ser objeto de robo.Al lugar acudieron funcionarios de Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y PoliLara para mediar con los invasores pero hasta el momento no han podido lograr nada .Pasadas las 3:00 pm y al no ver resultados de las conversiones entre GNB y PoliLara, llegó al conjunto residencial un fiscal del Ministerio Público para dialogar con el grupo de personas que se encuentra en los apartamentos.El Dato Hace semanas atrás un grupo de no menos 50 personas vestidas de rojo se acercaron a la zona y estaban observando el edificio, iban comandadas por un miembro del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), así lo aseguró uno de los vecinos de Plaza Mayor.#1enero Personas desconocidas tomaron los apartamentos de la torre Plaza Mayor en el Este de Barquisimeto. pic.twitter.com/SEB7x0CobM— Lcdo. Ramón Véliz (@RamonVeliz) January 1, 2018En estos momentos grupo de personas invaden apartamentos locales en plaza mayor av Bracamonte fte al Sambil Barquisimeto— Jose Gerardo Briceño (@JBiceo) January 1, 2018En estos momentos grupos irregulares invaden aptos de Plaza Mayor en Barquisimeto. ¿Adivinan quienes? 1/1/2018 pic.twitter.com/sV2eLlFuY7— Mary Carmen (@marycarmenrivas) January 1, 2018