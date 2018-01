/ Los líderes de la oposición venezolana no perdieron la oportunidad de manifestarse a través de las redes sociales en víspera o minutos después de la partida del año 2017.Ante todo esto, el mensaje de aliento, por ejemplo, del exgobernador del estado Bolívar y miembro nacional de La Causa R, Andrés Velazquez fue: "Año Nuevo. Cueste lo que cueste lo sacamos", en alusión a la eventual salida del presidente Nicolás Maduro del poder en las elecciones presidenciales 2018; sin dudas, el evento más esperado por las fuerzas opositoras para este año que recién comienza.En este sentido, también se manifestó la coordinadora nacional de Vente Venezuela , María Corina Machado , quien no duda en calificar el 2018 como el año del "desafío" para producir un cambio político en el país."Hoy, todos sabemos que el dolor insoportable de los venezolanos sólo comenzará a aliviarse a partir de la salida de este régimen del poder; y con ello, iniciaremos la reconstrucción social, económica, institucional y moral de nuestro país. Éste es el desafío de 2018", escribió también en su cuenta Twitter, horas antes de la partida del 2017.Asimismo, recordó a los presos políticos y caídos durante las protestas antigubernamentales, que de acuerdo a cifras oficiales superaron las 100 personas tras poco más de tres meses de manifestaciones de calle."Esta noche, mis oraciones y cariño están con cada familia que este año se separó; con la que no pudo reencontrarse; con la que tiene un hijo preso; y con las madres y padres de los venezolanos que cayeron luchando por nuestra Libertad.Su memoria nos impulsa a seguir adelante hasta triunfar" , aseveró.Termina un año histórico. Venezuela se rebeló frente a la tiranía y conseguimos q el mundo democrático entendiera la urgencia d nuestra lucha y decidiera actuar.Estuvimos muy cerca de sacar a la narcodictadura del poder, y aunque no lo logramos, avanzamos, y aprendimos mucho.- María Corina Machado (@MariaCorinaYA) 1 de enero de 2018Por su parte, el secretario general nacional del partido Acción Democrática (AD), Henry Ramos Allup, recordó a aquellos venezolanos que abandonaron el país forzados por la difícil situación económica y social, que de acuerdo al Observatorio de la Voz de la Diáspora Venezolana, con cifras de los institutos de estadística de los países de acogida, son más de 2 millones de personas las que decidieron probar suerte en el extranjero en los últimos 18 años."Ante Dios nuestras oraciones para que el 2018 sea de bienestar, prosperidad y felicidad para toda Venezuela , para la que aquí sufre y padece y para los de la diáspora que quieren retornar al hogar distante", expresó.En tanto, el exgobernador de Miranda y líder de Primero Justicia (PJ) Henrique Capriles, envió un mensaje de optimismo y también se refirió sobre la salida de Maduro , luego de criticar un nuevo aumento salarial decretado por el Ejecutivo nacional."Que nadie les robe la esperanza y recibamos el Nuevo Año, con mucha fe de que será el cierre definitivo de un ciclo oscuro para abrir otro de luz, paz y prosperidad. Un abrazo de Año Nuevo con mucho afecto y respeto", escribió y publicó en Instagram.Curiosamente, el preso político y líder de Voluntad Popular (VP) Leopoldo López, no dedicó palabras a través de sus redes sociales , aunque si lo hizo su esposa y defensora de los derechos humanos, Lilian Tintori."El 2017 fue un año muy fuerte de lucha dentro y fuera de nuestro país en defensa de la libertad, la democracia y los derechos humanos. En el 2018 seguiremos luchando con más fuerza, más amor y más esperanza por el rescate de Venezuela ¡Fuerza y Fe!", apuntó.Información de: Caraota DigitalCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi