La novela del fichaje de Philippe Coutinho con el Barcelona comenzó una nueva temporada. Si hace poco fue la noticia de que ya estaba buscando casa en la ciudad condal lo que le dio sabor, todo aumentó con el anunció "por error" de Nike de que ya el brasileño estaba con club culé; ahora un nuevo capítulo en esta historia es que el Liverpool demandará a la marca estadounidense por haber colgado ese mensaje.Disgustó mucho en la entidad de Merseyside que uno de los patrocinantes del equipo azulgrana colocará en su página web oficial que la camisa de Coutinho ya estaba disponible a la venta. Tal como explicaron los medios ingleses, The Sun y Telegraph, el Liverpool pedirá a Nike una compensación verdaderamente "astronómica" por el error que cometieron anunciando que uno de sus jugadores estrella ya estaba en otro equipo.Klopp no quiere que se siga especulando con la salida de una de sus piezas claves y aunque ante el Burnley, en el primer partido del año, el brasileño descansó por una supuesta lesión, que el mismo alemán explicó, no parece que los reds vayan a ceder y mucho tendrá que esforzarse el Barcelona para llevárselo de Inglaterra , reseñó Meridiano.El mensaje de la discordia"Philippe Coutinho está listo para brillar en el Camp Nou. Consigue la equipación 2017/18 del FC Barceloa con el nombgre del 'mago'. Date prisa, la personalización gratuita solo está disponible hasta el 6 de enero", rezaba el mensaje que minutos después fue borrado de la página de Nike.En un principio se especuló con que fue un simple error y también que la página fue hackeada, pero que el mensaje haya sido puesto en 34 idiomas distintos hace pensar que esa segunda circunstancia sea muy improbable.Se dice en medios españoles que la compra del central Virgil van Dijk se efectuó contando con un dinero que vendrá del posible traspaso de Coutinho al Barcelona ; lo cierto es que desde el lado red todo lo que sea hablar de la salida del brasileño es mal visto. No se sabe en que terminará esta novela, pero puede que Nike haya "spoileado" a todos el capítulo final.