El cardenal Jorge Urosa Savino, expresó este lunes que en la actualidad existen dos grandes problemas que deben resolverse. A su juicio, es la emergencia social y las elecciones presidenciales que deben llevarse acabo este 2018, "para eso se está llevando a cabo un proceso de negociación"."Deben llevarse a cabo este 2018, con condiciones equitativas para que no haya un proceso viciado como hemos tenido algunos recientemente".Igualmente, señaló que este proceso electoral debe contar con todas las garantías para que no exista duda sobre los resultados que estas arrojen."Es muy importante que se resuelva el asunto de las elecciones presidenciales y su transparencia, que todo el mundo acepte y que no haya duda sobre la legitimidad de los resultados sobre las elecciones".Aseguró que los problemas que mas afectan a los venezolanos son la escasez de medicinas, la emergencia social, el hambre y la escasez de repuestos."Es importante que el Gobierno actúe, es su responsabilidad".