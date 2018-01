/ Este 1 de enero de 2018 la Revolución Cubana llega a su 59 aniversario siendo ejemplo para el mundo de que el poder político en manos del pueblo trabajador es la mejor vía para alcanzar una sociedad más justa y perfectible.Este acontecimiento histórico que marcó a América Latina fue posible luego de que el 1 de enero de 1959 las fuerzas del Ejército Rebelde encabezadas por Fidel Castro ingresaran victoriosas en Santiago de Cuba y derrocarán al dictador Fulgencio Batista.La llegada de Castro al poder representó desde el comienzo desarrollo para la Isla. El líder de la Revolución cubana construyó las bases de una serie de transformaciones sociales, políticas y económicas en beneficio del pueblo, que aún continúan a pesar del bloqueo impuesto por Estados Unidos en 1960.El desarrollo de Cuba se ha hecho claramente visible en distintos ámbitos, en alimentación por ejemplo, ha sido reconocida por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), como el único país en latinoamérica sin desnutrición infantil.En educación posee un nivel de escolarización del 100% y tasa anual de alfabetización de adulto de 99,98%, con programas especiales para seguir garantizando el derecho al estudio. Además de poseer una de las esperanza de vida más alta de América Latina.También es reconocida por no poseer problemas ni como productor, tránsito , almacén o gran consumidor de drogas, gracias a más de 30 acuerdos y memorandos de entendimiento en materia de combate al narcotráfico.Cuba exhibe una de las tasas de mortalidad infantil más baja de América (4,2 por cada mil niños nacidos vivos) y es reconocido por tener uno de los mejores sistemas de salud del mundo.La mayor de las Antillas ha colaborado en el sector salud con más de 100 países durante estos 59 años de revolución, con médicos desplegados en al menos 50 naciones.En materia sísmica el país caribeño también es referencia, el dispositivo cubano contra desastres combina comunicación efectiva, solidaridad, organización y disciplina militar, acciones que no se ponen en práctica tan efectivamente en otros países del Caribe, ni siquiera en el propio imperio estadounidense.Inspiración para América LatinaCuba ha inspirado a otros países a poner en práctica sus logros sociales, por ejemplo el programa cubano “Yo, sí puedo”, se convirtió en un ejemplo de solidaridad de esa nación caribeña con los países latinoamericanos y del mundo al lograr alfabetizar a millones de personas sin costo alguno.Este programa educativo ha alfabetizado a más de diez millones de personas de 130 países. En América Latina ha sido aplicado con éxito además en Argentina, México, Ecuador, Bolivia, Guatemala, Nicaragua, Haití y Colombia, siendo Cuba, Venezuela y Bolivia declaradas libres de analfabetismo por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).Los Gobiernos de Venezuela y Cuba han suscrito -desde hace 17 años- más de 60 acuerdos en el área de la salud, deporte, educación, cultura y colaboración científica y hasta ahora se contabilizan más de 200.000 colaboradores cubanos que prestaron servicio en Venezuela Del Convenio Cuba- Venezuela resaltan programas como la Misión Barrio Adentro, destinada a fortalecer el sistema de salud pública y la Misión Milagro, que atiende a personas con problemas visuales, de manera totalmente gratuita.Ecuador por su parte ha suscrito también acuerdos en materia de cooperación científica, prestación e servicios asistenciales, provisión de insumos, entre otros, que incluye que incluyen la incorporación de médicos cubanos para fortalecer el sistema de atención primaria del país suramericano.Después de 59 años, la Revolución Cubana es un ejemplo de solidaridad internacional, presta a brindar su esfuerzo por causas nobles, fieles al pensamiento de Fidel Castro cuando aseguró que “Cuba no da lo que le sobra, sino comparte lo poco que tiene”.AVN/La Radio del SURCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi