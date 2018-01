/ El presidente ruso Vladímir Putin presentó este miércoles su candidatura oficial para los comicios presidenciales del próximo 2018.El mandatario se dirigió a la sede de la Comisión Electoral Central (CEC) para entregar los documentos necesarios para ser registrado como candidato independiente a las elecciones presidenciales que se realizarán en marzo del próximo año.Entre los documentos presentados ante el ente comicial se encuentran la declaración de la participación a las elecciones, datos biográficos, los apoyos recibidos de grupos activistas, además de información sobre cuentas, depósitos, gastos e ingresos.Russian President Vladimir Putin (R) visits the Central Election Commission headquarters to file documents in support of his presidential bid in Moscow, Russia December 27, 2017. Sputnik/Alexei Nikolsky/Kremlin via REUTERS ATTENTION EDITORS – THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY.Un grupo de activistas de al menos 600 personas proclamaron el pasado 26 de diciembre a Putin como candidato presidencial, aunque ahora deberá recoger unas 300.000 firmas de apoyo.En estos próximos comicios competirán hasta la fecha unos 45 candidatos, según informó el CEC.teleSUR/La Radio del SURCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi