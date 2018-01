/ Luis Miguel enfrentará a la justicia una vez más por problemas económicosLa famosa bruja Zulema de la ciudad de México está acostumbrada a soltar las cartas astrales de los famosos para esta fecha. En esta oportunidad reveló lo que vivirán varios artistas reconocidos en este 2018, en el ámbito profesional y personal.La primera en encabezar la lista es Kate Del Castillo, y es que para esta actriz el 2017 no fue su mejor año. "México le jugó una mala pasada, porque la 'traicionó', lo cierto es que el 2018 estará lleno de éxitos para ella", puntualizó la vidente. También dejó saber que los problemas que esta tiene con la justicia desaparecerán, ya que los podrá solucionar con mucho éxito.¿Volverán? Los actores Gabriel Soto y Geraldine Bazán anunciaron su separación hace unas semanas, según las cartas de Zulema este par se podría estar reconciliando en este próximo 2018. Para el cantante Vicente Fernández, las cartas no jugaron a su favor y es que este vivirá días difíciles por su salud y a principios del mes de marzo padecerá de grandes problemas del corazón.Salma Hayek se convertirá en una mujer de armas tomar y es que según lo reseñado por la vidente, esta llevará a todos los términos legales las acusaciones de abuso sexual que hizo hace poco hacia el director de cine Harvey Weinstein.Una vez más el Sol de México será noticia y es que volverá a sus deudas económicas, aseguró Zulema. También dejó saber que "en dos meses ya se estará enfrentando a la justicia de su país". Estará enferma Las cartas para la cantante Thalía no fueron muy buenas. La intérprete estará luchando con una enfermedad que la llevaría a ser hospitalizada en el primer trimestre del año.La vidente mexicana afirmó que: "gracias a un supuesto 'pacto' el padre del cantante Cristian Castro se salvará de una dificultad respiratoria".Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi