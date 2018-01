/ El frío atroz no impidió la presentación del cantante venezolanoJesús "Chyno" Miranda deslumbró con su talento los escenarios del Time Square y puso a bailar a todos a su ritmo tropical urbano.El interprete de "Quédate conmigo", se paseó por todo su repertorio musical para calentar los motores de todos los presentes en la gala de año nuevo. Vale destacar, que todos los presentes en la celebración de Fin de Año, tuvieron que soportar el frío atroz de -12,7 grados centígrados registrados en la noche del 31 de diciembre.Sin embargo, eso no representó ningún impedimento para el cantante venezolano, quien disfrutó al máximo su participación en el majestuoso escenario de Manhattan, New York .Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi