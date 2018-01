/ Una obra que incentiva la búsqueda personalLágrimas de una inmigrante. Mindfulness para el ser, crisis con plenitud llegó a Ciudad Guayana. El libro escrito por Karem Suárez, hace una invitación a vivir con plenitud e incentiva la búsqueda personal.La presentación de la obra fue en la sede de Buscadores de Libros. En ese espacio Suárez, abogada de profesión y nacida en San Félix, respondió las preguntas de los presentes, también habló de su proceso de sanación."Una definición de amar: La alegría de que el otro exista", con esa frase deWalterRiso inicia el primer capítulo de la novela. Narra la vida de Sara, una mujer venezolana que decidió emprender un viaje a Uruguay para buscar un futuro mejor y nada resulta como lo había contemplado.El libro tiene cierta dosis de realidad y otra parte de ficción. Utiliza el concepto psicológico Mindfulness."Un honor" Mariela Mendoza, coordinadora y fundadora de Buscadores de Libros, expresó que fue "un honor" para ella prestar el espacio para la presentación de Lágrimas de una inmigrante.Enfatizó que no existen libros malos, todosson buenos y se ganaron un lugar en el corazón del pú- blico y tiene su mérito por hacer que una editorial creyera en su propuesta.Sultana del lago editores está detrás de la publicación de la obra de Suárez, comentó sentirse "bendecida y agradecida por todos los proyectos que se han concretado".Entre risas admitió que no dejará a Venezuela , porque es una tierra hermosa y llena de milagros. "No podía entregar lo que no me daba", fue una de las frases más contundentes de la jornada.Karem hizo referencia a su experiencia. Comunicó que entendió que para poder darle amor a otros debes comenzar por ti mismo. Para finalizar, atinó que para lograr ver una transformación en el entorno,se debe iniciar con alimentar el espíritu.Suárez es un talento guayanés que está recorriendo el mundo.Coordenadas La pieza literaria de Karem Suárez está en varios estados como Caracas, Maracaibo, Valencia y ahora Puerto Ordaz, si estás interesado en esta obra puedes comunicarte con ella por medio @Karemjsuarez.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi