/ Daniel Martínez, intendente de Montevideo. Foto: LARED21El intendente de Montevideo, Daniel Martínez, aseguró que tanto el departamento que administra como el país deben seguir avanzando hacia la movilidad eléctrica, entre otra serie de medidas que ayuden a tener un medio ambiente más limpio.Desde lo departamental, Martínez remarcó que se están haciendo esfuerzos importantes, como la puesta en circulación de 19 taxis eléctricos, que ya están en la calle, y 4 más que están siendo importados en este momento. El plan hacia el cierre de su mandato es alcanzar los 400 taxis eléctricos.En el caso del transporte colectivo, el caso es "más complejo", dijo Martínez. Si bien es cierto que actualmente circula un ómnibus de la empresa CUTCSA que es 100% eléctrico, está aún limitado a la realización de circuitos cortos, como el 116 que es el que tiene asignado actualmente.Señaló que, según el avance de la tecnología permita una mayor autonomía, se irán implementando más coches eléctricos a la flota urbana. "Dentro del plan 18 siempre fue una idea incorporar algunos (ómnibuses) eléctricos, aunque no va a ser de inmediato", expresó.Montevideo en 2018 Martínez adelantó que el año que recién comienza va a ser un año "de muchísima inversión"."Entre febrero y marzo comienzan siete obras, algunas muy grandes como el segundo tramo de Belloni, luego en San Martín, en Camino Cibills a mitad de año y también el pasaje por debajo de Avenida Italia", afirmó.Dijo que habrá arreglo y bachado de rotondas y ensanchamiento en tramos de algunos caminos y vías importantes del departamento. También manifestó que se le dará especial énfasis a los espacios públicos de convivencia ciudadana, como mantenimiento y mejora constante de parques y plazas.Sobre el precio de los boletos de ómnibus dijo: "cerramos el 2017 con la alegría de no haber subido el boleto. Cualquier que desee tener la tarjeta STM se va a pasar más de un año y medio sin aumento de boletos, y el último movimiento fue una baja de dos pesos".En cuanto a algunos problemas con la recolección de basura, el intendente afirmó que "la gente cada vez consume más porque tiene más recursos, lo que implica mayor consumismo y más desechos". "No es un problema de gente (que recolecten basura) (…) hay que echar mano a empresas privadas que nos ayuden en momentos puntuales, como el fin de año", explicó. "Los ciudadanos montevideanos lo merecen y no pudimos cumplir", concluyó.Uruguay tiene la primera ruta eléctrica de América Latina la cual va desde Colonia a Punta del Este Autoridades de UTE y ANCAP inauguraron la primera ruta eléctrica o "Ruta Verde" de América Latina con puestos de carga cada 60 kilómetros, la cual en una primera etapa va desde Colonia a…