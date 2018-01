/ La Policía de Buga hizo este lunes un balance de los hechos que se presentaron en esa jurisdicción durante de la celebración del Año Nuevo.Según el coronel Andrés Serna Bustamante, comandante del Primer Distrito de Policía, durante esta jornada se realizaron planes preventivos, disuasivos y de control en los sectores críticos de la ciudad.De acuerdo con el oficial, se atendieron 33 casos de riñas y se registraron cuatro comparendos del Código de Policía por estas acciones.Asimismo, a la línea 123 fueron denunciados 67 casos por exceso en el volumen de los equipos de sonido por lo que los infractores fueron requeridos por los uniformados de acuerdo con el Código Nacional de Policía.Lea también: 'Al menos ocho personas lesionadas por pólvora tras noche de Año Nuevo en Cali'.Aunque no se reportaron casos de personas quemadas por el uso de pólvora, la Policía en Buga impuso tres comparendos por esta práctica.También, dos personas fueron sancionadas por consumir bebidas alcohólicas en vía pública y dos más fueron multadas por hacer necesidades fisiológica en la calle.Con relación al decreto municipal que prohibía la circulación de motocicletas el 31 de diciembre a partir de las 10:00 p.m. y hasta las 5:00 a.m. de este 1 de enero, la Secretaría de Tránsito de Buga informó que por infringir esa disposición se inmovilizaron 15 motocicletas.Sin embargo, en horas de la tarde, un grupo de 50 motociclistas aproximadamente realizó una caravana no autorizada protagonizando algunos desórdenes al lanzar agua y harina a los transeúntes.VER COMENTARIOSCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi