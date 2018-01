/ El secretario general de la ONU lanzó una “alerta roja” para el mundo en su mensaje de Año Nuevo.El secretario general de la ONU, António Guterres, lanzó “una señal de alerta” a la comunidad internacional ante la agudización de los conflictos y el surgimiento “de nuevos peligros”.Lo hizo a través de un vídeo difundido por la ONU ante la llegada de un nuevo año y al cumplirse el primer aniversario de su mandato al frente de Naciones Unidas, tras haber sustituido al surcoreano Ban Ki-moon.“En el día de Año Nuevo de 2018 no lanzo un llamamiento, sino una alerta: una alerta roja para el mundo”, dijo Guterres, al tiempo que subrayó que “podemos resolver conflictos, superar el odio y defender los valores compartidos, pero sólo podemos hacerlo juntos”.António Guterres asume la Secretaría General de la ONU y hace un llamado por la paz mundial El portugués António Guterres inicia este domingo su mandato como secretario general de la ONU, haciendo un llamado por la paz mundial y recordando que "la dignidad, la esperanza, el…El secretario general de la ONU recordó que cuando asumió el liderazgo del organismo internacional había augurado que el 2017 fuera un año de paz, pero en muchos casos ha sucedido todo lo contrario y los conflictos ya existentes se han profundizado mientras han emergido nuevos peligros: “Las alarmas globales sobre las armas nucleares son las mayores desde la Segunda Guerra Mundial”, señaló.También reconoció que el cambio climático se está moviendo más rápido de lo que “lo estamos haciendo nosotros”, y lamentó que “las desigualdades están creciendo”. Vemos horribles violaciones de los derechos humanos y “el nacionalismo y la xenofobia” están en lo más alto, manifestó.As we begin 2018, I am issuing a red alert for our world. I call for unity - our future depends on it. pic.twitter.com/fWtTa1irM3- António Guterres (@antonioguterres) 31 de diciembre de 2017En ese sentido urgió a los líderes mundiales a que hagan una resolución de Año Nuevo: “reducir las brechas, cerrar las divisiones, reconstruir la confianza. La unidad es el camino”.“Nuestro futuro depende de ello”, afirmó “tender puentes y reconstruir la confianza uniendo a la gente en pos de objetivos comunes”.Estos temas te pueden interesar: ONUCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi