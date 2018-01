/ Foto de archivoUber acaba de iniciar su funcionamiento en Maldonado, aprovechando la temporada estival y la afluencia de cientos de miles de turistas que visitan ese departamento. Ante tal hecho, la Patronal de Taxis de Maldonado acaba de anunciar que tomarán acciones legales contra la polémica aplicación de transporte, que ya funciona de manera legal en Montevideo.“La Patronal de Taxis de Maldonado intima a los propietarios de vehículos dedicados al transporte oneroso de pasajeros en el departamento de Maldonado mediante el uso de estas apps, a detener inmediatamente dicho servicio , bajo apercibimiento de acciones legales de resarcimiento por daños y perjuicios”, explicaron desde el gremio en un comunicado público.La aplicación está disponible en el departamento desde el 21 de diciembre, coincidiendo con el arranque del verano, y ya son numerosos los conductores que se han sumado a trabajar bajo esta modalidad llamada “transporte colaborativo”. Esta época del año es especialmente complicada para los servicios de transporte de la zona, ya que tienen problema para dar abasto con la demanda.Junta Departamental estudia el caso Actualmente se encuentra en consideración y estudio de los ediles de la Junta Departamental de Maldonado un proyecto de decreto que regularía las aplicaciones de transporte, como Uber o Easy Go, pero diferencias a la interna del Partido Nacional impidieron que se votara la iniciativa antes de iniciar la temporada.Es así como Uber tomó la decisión unilateral de arrancar a laborar para no perderse la temporada de verano y aprovechar los miles de potenciales clientes que necesitan movilizarse entre los distintos puntos del departamento.Desde la administración departamental, el intendente Enrique Antía aseguró que no se perseguirá a aquellos que conduzcan para Uber. “Vamos a controlar el tránsito , pero no vamos a corretear a Uber” , dijo el jerarca nacionalista al diario El País. Los taxistas reaccionaron mal a esas declaraciones, y rechazaron que desde la IMM se diera una suerte de visto bueno a la app.Otro tema que molestó sobremanera a los taxistas es que los chóferes de Uber podrán cobrar en efectivo, a diferencia de Montevideo donde se les existe cobrar únicamente con tarjetas de crédito o internacionales. Desde la empresa adelantaron que las tarjetas de los argentinos están habilitadas todas, más allá de que en Buenos Aires tengan prohibido hacer uso de tarjetas de bancos argentinos para pedir un auto.Estos temas te pueden interesar: Uruguay Montevideo Uber MaldonadoCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi