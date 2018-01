/ La Policía Nacional reportó que entre las 6:00 p.m. del 31 de diciembre y las 6:00 a.m. del 1 de enero se registró una reducción del 71 % en muertes violentas en relación al año pasado tras pasar de 77 casos en el 2016 a 22 al término de esta madrugada, lo que representa que fueron salvadas 55 vidas.De acuerdo con el general Carlos Mena subdirector encargado de la Policía Nacional indicó que "esta disminución tiene sus efectos en la aplicación este año del Código Nacional de Policía y Convivencia, que permitió que los colombianos adoptaran mejores comportamientos en su interacción ciudadana".Sobre las balas perdidas en el territorio nacional, se registraron dos casos, en los que resultaron heridos dos menores de edad en las ciudades de Barranquilla y Medellín.En cuanto a las cifras de ciudadanos quemados, suministradas por el Instituto Nacional de Salud de manera preliminar, anoche se presentaron 12 casos, de los cuales 3 terminaron afectando a menores de edad.Estos episodios tuvieron lugar en los departamentos de Antioquia con 2 casos, Cauca con 2 casos, Boyacá con 1 caso, Córdoba 1 caso, Huila 1 caso, Nariño 1 caso, Risaralda 1 caso, Santander 1 caso, Tolima 1 caso y Valle del Cauca 1 caso.Así mismo, reportaron una reducción general del 86% en comparación con la cifra del año 2016, que fue de 83 personas quemadas.El oficial resaltó que el mes de diciembre terminó con una reducción del 23% en casos de ciudadanos quemados, pues de 572 casos el año pasado la cifra bajó a 440.Lea también: Tres homicidios se registraron en Cali durante celebración de Año NuevoDe acuerdo con las autoridades la disminución obedece a los controles efectuados en las últimas horas y que permitieron la incautación de 182 kilos de pólvora, para un total de más de 50 toneladas durante todo diciembre.Pese a que las cifras han disminuido, el general Mena reportó un aumento en las lesiones personales, "en este Año Nuevo se reportaron 124 casos frente a 95 en 2016".Sobre la seguridad ciudadana y la atención a la misma, la Policía atendió anoche 55.414 llamadas a través de la línea de emergencia 123, de las cuales 4.816 correspondieron a actos de intolerancia.El oficial celebró que "por cuarto año consecutivo, durante la noche de fin de año y la madrugada de este primero de enero no se presentaron muertes en accidentes de tránsito ocasionadas por conductores en estado de embriaguez".Sin embargo, la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional registró 10 personas fallecidas en accidentes por otras causas.En los corredores viales las autoridades inmovilizaron 51 conductores ebrios y se presentaron 21 accidentes de tránsito en el territorio nacional.En materia de controles policiales efectuados en establecimientos públicos las autoridades incautaron 19 armas de fuego y de 102 botellas de licor adulterado, además se registraron 111 capturas por distintos delitos.Código de Policía El reporte policial reveló que fueron necesarios imponer 458 sanciones a personas que se resistían a cumplir con la ley, tendiendo como base que en la capital del país se registraron 117 casos, seguido de Medellín con 19, Pereira con 15, Barranquilla con 13 y cerró Pasto con 13.Los comportamientos contrarios a la convivencia más recurrentes se dieron por el consumo de bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas en sitios públicos, además de portar armas; reñir, entre otras.Balance de movilidad De acuerdo con el subdirector de la Dirección de Tránsito de la Policía, Coronel Gustavo Lasso hasta la fecha se han movilizado 2.372.749 vehículos, es decir 50 mil automotores más que el año anterior.Sobre la cifra de accidentalidad anunció que "se registra una importante disminución en la mortalidad, específicamente del 53 %, esto significa que en comparación con el mismo feriado del año anterior se salvaron 42 vidas en carreteras, teniendo 38 muertes este año mientras que el año pasado se reportaron 80".Indicó además que en lo corrido del último puente del 2017 fueron sancionados 3.183 personas de los cuales 435 son motociclistas, 471 conducían sin licencia , 61 fueron sancionados por transporte ilegal y 306 por condiciones técnico - mecánicas.Sobre los corredores viales del país, el Coronel anunció que se mantienen cuatro puntos con incidentes en la movilidad."En la Vía Medellín - Santafe de Antioquia tiene cierre total en el kilómetro 34, la vía alterna es Santafe - Puente de Bolombolo - Amagá - Medellín; en la vía Pitalito - Garzón en el Huila, presenta cierre total por derrumbe, la vía alterna es Garzón - Naranjal - Timaná - Pitalito" dijo el oficial.Las otras dos vías que están intervenidas son En Santander la vía Bucaramanga - La Fortuna que tiene cierre programado desde las 6 pm hasta las 6 am y la vía alterna es Bucaramanga - San Alberto - La Lizama.Y en la vía La Mesa - Bogotá, se mantiene el paso por un carril, específicamente en el kilómetro 74.