/ Cinco hábitos saludables para incorporar con la llegada del nuevo añoCinco hábitos saludables para incorporar con la llegada del nuevo año.La llegada de un nuevo año tiene para muchos un valor simbólico de "dar vuelta la página" en todos los sentidos de la vida.La alimentación es uno de los pilares fundamentales para mantenerse saludable, al igual que la actividad física y el buen descanso.Por eso ante la posibilidad "un nuevo comienzo" como lo brinda el nuevo año en el calendario les dejamos cinco hábitos simples para desintoxicar al organismo después de las fiestas e incorporarlos en el día a día para tener una vida más saludable.Cinco hábitos saludables 1- Beber mucha agua durante todo el día , preferiblemente sin gasificar. La hidratación es fundamental para el correcto funcionamiento del organismo, además ayuda liberar toxinas del cuerpo y a regular la temperatura.2- Alimentarte adecuadamente, llevar una dieta equilibrada es clave para una vida saludable. Se pueden incluir alimentos de toda clase, pero se deben evitar los excesos. Es importante respetar las cuatro comidas principales: desayuno, almuerzo, merienda y cena, establecer horarios y en lo posible consumir verduras en todas las comidas, ya que los vegetales, principalmente los de hojas verdes son diuréticos y muy valiosos para limpiar el cuerpo. Así como también ingerir frutas diariamente, mayoritariamente en el desayuno, ya que favorecen el funcionamiento del aparato digestivo y aportan grandes nutrientes. En lo posible evitar las harinas, el azúcar y los alimentos procesados ya que son grandes enemigos para el organismo.3- Realizar algún tipo de ejercicio, salir a caminar o andar en bici son actividades fáciles de realizar, para las cuales no hay necesidad de anotarse en un gimnasio y son muy beneficiarias y necesarias para la salud. Realizar ejercicio de manera constante beneficia al organismo en diversos sentidos: ayuda a reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares, a quemar calorías, fortalecer músculos y huesos. El ejercicio también favorece a la salud mental.4- Dormir bien, el buen descanso es esencial para el correcto funcionamiento de todo el organismo, y es necesario para recuperar energías y no perder lucidez. Lo recomendado es dormir al menos siete u ocho horas diariamente, para que el cuerpo descanse del desgaste producido durante la jornada y se recargue adecuadamente. Dentro de los hábitos para un sueño saludables los expertos recomiendan no ingerir cafeína cuatro a cinco horas antes de acostarse y evitar el uso de la computadora o el celular antes de ir a dormir.5- No fumar y evitar el alcohol, ingerir alcohol en exceso y fumar son dos hábitos perjudiciales para el organismo que si forman parte de tu rutina diaria deberías aprovechar el nuevo año para dejarlos atrás.