Sidney, Australia, es la primera metrópoli que recibió el Año Nuevo este lunes. Como es tradicional, un espectáculo de fuegos artificiales adornó la noche del 31 de diciembre y 1 de enero. El show incluyó una cascada arcoíris de pirotecnia para conmemorar la reciente legalización del matrimonio homosexual.VIDEO | El mundo comenzó a recibir el 2018. La ciudad australiana de Sídney lo hizo con una espectacular cascada arcoíris de fuegos artificiales, para conmemorar la reciente legalización del matrimonio homosexual. pic.twitter.com/mb5r5vGaoh- Señal Informativa (@SeInformativa) 31 de diciembre de 2017 De esta forma celebraron en Hong Kong, capital de Japón, la llegada del 2018.[AÑO NUEVO] Así celebraron en #HongKong la llegada del 2018 pic.twitter.com/k8A5LzIBqb- TN - Todo Noticias (@todonoticias) 31 de diciembre de 2017 En Dubai, Emiratos Árabes, se marcó un Guinness Récord por el espectáculo de láser más grande del mundo, proyectado desde la torre Burj Khalifa, la más alta del planeta.Dubái despide el 2017 con un récord Guinness por el espectáculo láser más grande del mundo https://t.co/lE2psBMNTa pic.twitter.com/7pJ0fNyBNB- RT en Español (@ActualidadRT) 1 de enero de 2018 En Nueva York , Estados Unidos, miles de personas se reunieron alrededor del Times Square para hacer el tradicional conteo regresivo hasta el inicio del 2018. La temperatura alcanzaba los -12 grados centígrados.This is what the final seconds of 2017 and the first seconds of 2018 looked like in Times Square https://t.co/5XvA7gMYPf pic.twitter.com/v1vi3TKcEe- NBC New York (@NBCNewYork) 1 de enero de 2018 Con un show de pirotecnia también recibieron al Año Nuevo en las playas de Río de Janeiro, Brasil.Así recibieron el Año Nuevo en Río de Janeiro pic.twitter.com/2lFwwPeSma- LOS ANDES (@LosAndesDiario) 1 de enero de 2018 Así se festejó en Chile la llegada del Año Nuevo, con fuegos artificiales en la bahía de Valparaíso, localidad distante 110 km. al oeste de Santiago.Espectáculo de fuegos artificiales en la bahía de la ciudad de Valparaíso, localidad distante 110 km. al oeste de Santiago durante la celebración de la llegada del Año Nuevo en Chile.Agencia EFE