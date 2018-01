/ Vista aérea de Punta del Este. Foto: Uruguay NaturalMientras Uruguay experimenta una racha de visitantes sin precedentes, con ya más de cuatro millones de turistas entrados en 2017, hay tres destinos que se posicionan en los primeros lugares de preferencia de los argentinos que nos visitan.Siendo nuestro país el segundo destino favorito de los argentinos, después de Brasil, los tres lugares más visitados por estos son: Punta del Este, Montevideo y Colonia, en ese orden, de acuerdo a una encuesta realizada en el vecino país por una empresa dedicada a los negocios inmobiliarios.La principal ciudad emisora de turistas es la Provincia de Buenos Aires, que representa el 43.7% del total, aunque solo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires vienen 28.4%, según el sondeo, ubicándola a en el segundo lugar. El tercer puesto es para la Provincia de Santa Fe, con 7.6% de los encuestados que aseguraron que viajarían a Uruguay para esta temporada.13.7% de los encuestados contestado que prefieren viajar a nuestro país fuera de la temporada estival, mientras que la mayoría piensa vacacionar en enero (43,4%), seguido por quienes optan por febrero (32,5%) y marzo (10,4%), según informaciones publicadas por el portal Maldonado Noticias.Estadía en Uruguay Cerca de la mitad de los visitantes de la vecina orilla (48%) pasarán una semana en Uruguay, y 35% extenderán su viaje de ocio dos semanas. El otro 17% se divide entre los que vacacionarán menos de siete y más de 15 días.70% de los sondeados prefieren buscar alojamiento por internet , y llegar a su destino con un lugar para quedarse ya asegurado. 42% alquilarán una casa tomando en cuenta tres elementos importantes: la ubicación (30,7%), el precio (29,7%) y el estado general (20,1%).Por último, la mitad están dispuestos a pagar no un máximo de US$85 por día por persona por concepto de hospedaje, 19,4% pagarían entre U$S 85 y U$S 115, y 30,6% de los argentinos encuestados aseguró que no tendrán problema en abonar más de U$S 115.Estos temas te pueden interesar: Uruguay Natural Uruguay BrasilCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi