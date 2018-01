/ A partir de este lunes, el costo de expedición del Pasaporte en Colombia tiene un costo de $165.000, informó la Cancillería. En el Valle del Cauca, a ese valor se tendrá que sumar el impuesto departamental, que hasta ahora no ha sido establecido por la Gobernación.El costo del pasaporte aumentaría entonces $2.000 con respecto al año anterior. Esto debido al incremento del impuesto de Timbre Nacional. Por lo tanto, la libreta del pasaporte conserva el mismo valor y lo que aumenta es dos mil pesos del impuesto que se realiza a nivel nacional.Lea también: 'Buscan trasladar la oficina de pasaportes del Valle a una sede más amplia'.En ese sentido, la Cancillería explicó que si bien las tarifas base establecidas por ellos no se modifican, el valor total sí cambia con base en las modificaciones en los valores del impuesto de timbre, que es una contribución con la que la Dian grava los diferentes bienes y servicios que suministra el Estado a través de sus diferentes entidades.Este aumento aplica para los pasaportes ordinario y ejecutivo, y es de dos mil pesos para ambos casos; finalmente, la tarifa del pasaporte de emergencia no cambia, se mantiene en $161.000.En el Valle del Cauca, hasta el año pasado se pagaban $261.000 por la expedición del Pasaporte. De esta suma, $115.000 correspondían a la Cancillería y $146.000 a la Gobernación.Fuera del país En el Exterior los costos no cambian, si usted solicita su pasaporte en los consulados de Colombia ubicados en Europa y Cuba, el costo es de 107 Euros. Por el contrario, si lo solicita en cualquier otro consulado de Colombia, el costo será de 145 Dólares americanos o su equivalente en moneda local.VER COMENTARIOSCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi