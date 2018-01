/ Sonia Sierra: “Los independentistas son muy valientes en sus mítines, en el Parlament, pero ante los jueces, no”. Foto: @SoniaSierra02La diputada catalana por Ciudadanos, Sonia Sierra, diálogo con el corresponsal de LARED21 en Barcelona , Rafel Iniesta en la previa de las elecciones regionales celebradas el pasado 21 de diciembre.Su fuerza política resultó la vencedora en los comicios pero la suma de los diputados independentistas le da la mayoría absoluta y la posibilidad de gobernar a estos últimos.La política catalana hizo un repaso por sus comienzos y el nacimiento de Ciudadanos y dijo recordar con “mucha ilusión cuando por fin dejó de haber un gobierno de Convergencia y subió el gobierno del Tripartito con el PSC, Esquerra e Iniciativa”, ya que mucha gente, tradicionalmente votantes del PSC vieron como sus esperanzas de que por fin acabe el nacionalismo se perdieron, “porque los socialistas demostraron ser tan o más nacionalistas que los gobiernos de Convergencia, como ejemplo siempre le dieron a Esquerra la Educación”, expresó.“Ante ese descontento del votante tradicionalmente socialista, que ve que cuando llega al poder el PSC, no cambia el nacionalismo, sino que sigue igual ,nace Ciudadanos. Ciudadanos es una respuesta, a porqué aquí en Cataluña nadie le planta cara al nacionalismo”, afirmó.Sierra consideró que existe una especie de “pacto implítico o explícito, pero que todo el mundo lo da por hecho” entre los nacionalistas y Madrid.En ese sentido dijo “por una parte tenemos que el PSC es nacionalista y por otro lado tenemos que en Madrid, que cuando no hay mayorías absolutas para poder pactar las investiduras y los presupuestos cuent con los votos de los nacionalistas catalanes y esos votos son determinantes”. “Tu haz lo que quieras en Cataluña, nosotros no miramos y tú me apoyas en Madrid” , afirma la política sobre el “pacto”.A su entender el Estado “ha ido perdiendo su presencia en Cataluña hasta quedar totalmente difuminado, eso es lo que permite que el nacionalismo se entremezcle en todo el tejido social, educación y medios de comunicación sobre todo”, dijo.“Los nacionalistas independentistas lo han hecho muy bien, construyeron un relato y lo vendieron muy bien” Consultada sobre cómo se ha llegado a la situación actual consideró que “no es una casualidad. Esto es un plan predeterminado, desde los 90 que se llamaba Plan 2000, de Jordi Pujol, está en la prensa, se puede leer,que se va gestando y sin oposición. Es un plan que han cumplido a rajatabla, infiltrándose en todo el tejido social, en las AMPAS escolares, en los Colegios profesionales de todo tipo, allí donde hay una organización meter a los suyos. En el tema de Educación por ejemplo, hace 20 años que no se convocan plazas de inspectores, todos son inspectores a dedo, sólo hay un 20% de funcionarios que hayan conseguido su plaza”, señaló.Y afirmó “en un momento de crisis tan grave como el que tenemos, los nacionalistas independentistas, hay que reconocerlo, lo han hecho muy bien, construyeron un relato y lo vendieron muy bien”.Eva Granados: "Los que han triturado las instituciones catalanas fueron los que se autodenominan patriotas" La portavoz del grupo socialista en el Parlament y número dos del Partido Socialista de Cataluña, Eva Granados, expresó a LARED 21 que "la inestabilidad política y un gobierno independentista…“La envoltura la hicieron muy bonita, todo lo que ofrecían era esperanza, eran posibilidades de mejora, iba a ser una independencia prácticamente ‘lowcost’, sin ningún tipo de peaje para pagar, todo iba a ser beneficios sin ningún tipo de coste, y en una situación de crisis mucha gente lo compró y además con toda la fuerza que tienen en los medios de comunicación tanto los públicos como los subvencionados le da más potencia al relato”.A su vez reprochó que se les dijera que eran “unos exagerados, que queríamos romper la sociedad, de crear problemas donde no los hay”, ya que a su entender “ahora se ha visto que todo lo que decíamos era verdad”.“Aquí en España es legítimo pedir la independencia, es legítimo que haya gente que se quiera separar del resto de España, aunque nosotros trabajamos para que cada vez más gente, quiera seguir con el resto de España y con Europa”, expresó.De todas maneras dijo “nosotros somos muy respetuosos con las personas que quieren separasedel resto de España y de Europa, por supuesto no es nuestra postura, pero siempre nos mostramos muy respetuosos a diferencia de los políticos separatistas que nos insultan constantemente, nos llaman traidores, nos llaman súbditos, que dicen que no somos pueblo de Cataluña o somos malos catalanes. Pero nosotros siempre mostramos el máximo respeto” .Según dijo se vivieron momentos muy duros en este último tiempo “sé que ha sido muy duro para mucha gente, nunca había visto a la gente de Barcelona tan triste, ni siquiera en los atentados que fue un momento muy duro,llegaron a esta situación de tristeza, de angustia, de nerviosismo, porque, que te digan que vas a dejar de ser español o que tus padres se van a convertir en extranjeros, es que es desgarrador”, expresó.Y continuó “es una experiencia absolutamente desgarradora. Quieren separarnos del resto de España, del resto de Europa, ves que empiezan a irse los bancos, las empresas, lo viví con muchos nervios, mucha angustia, muchísima tristeza pero a la vez, con mucha responsabilidad porque la gente nos decía por la calle, ánimo, por favor no desistáis, sois nuestra esperanza, esto es una locura, esto tiene que parar, entonces te sientes muy responsable y cae sobre ti toda la responsabilidad de la gente que te ha votado o gente que no te ha votado pero que ahora te quiere votar porque nos ve como la única solución”.De cara a las elecciones había manifestado su deseo de que la gente “se diera cuenta del engaño, desde que, no íbamos a salir de la Unión Europea, que no se iban a ir los bancos, que no se van a ir las empresas, poco a poco se está viendo que han mentido muchísimo y la gente se va dando cuenta del engaño”.Para Sierra “todo esto les ha ido muy bien para tapar la corrupción. Han tapado la corrupción con la ‘estelada’ y han sabido vender ese relato de Ítaca, y la gente prefirió creer en esa arcadia maravillosa, y todo el que decía algo en contra, lo que hacía era poner palos a las ruedas hacia ese proceso hacia a Ítaca”.“Cualquier denuncia de corrupción acababa siendo un ataque a Cataluña porque ellos han hablado siempre en nombre de Cataluña, a pesar de no tener el apoyo de la mayoría de los catalanes”.“Siempre han hablado en nombre de toda Cataluña y en el resto de España y en el resto del mundo les han comprado ese relato. Cuando yo veía titulares como Cataluña pide la independencia, les decía que Cataluña no, que era una parte, y que no es la mayoritaria”, afirmó.Sierra habló sobre la corrupción o utilización de fondos públicos, que según dijo fueron denunciados por Ciudadanos, y expresó “ellos consideran que España es una democracia de baja calidad, pero ellos no son transparentes, ahora está saliendo, con toda la prudencia, pero parece que un dinero destinado a la formación de los discapacitados y para la creación de empleo de discapacitados, lo han desviado para financiar sus chiringuitos separatistas”.“Estos políticos llevan muchísimos años haciendo lo que quieren, sin demasiadas consecuencias, están convencidos que con el cargo va un carnet de inmunidad o una capa de superpoderes y que puedan hacer lo que quieran” , lamentó.Al tiempo que aseguró que “se les había avisado, nosotros llevamos dos años diciéndoles oiga que esto es ilegal, que esto va traer consecuencias, tienen advertencias del Tribunal Constitucional, tienen advertencias de los letrados del Parlament, tienen advertencias del Consell de Garanties Estatuàries que es el organismo encargado de velar que las leyes que se hacen en Cataluña se adecuen al Estatut y a la Constitución”.“Estaban más que avisados y ellos seguían adelante, con esa sensación de impunidad que ellos han tenido siempre, seguramente porque es lo que han visto a lo largo de su vida”, afirmó.A su vez dijo que no compararía su lucha con otras luchas sociales, porque “ ellos son muy valientes en sus mítines, son muy valientes en el Parlament, pero ante los jueces, no. Con el 9N vimos como Mas, Ortega y Rigau,le echaron la culpa a los voluntarios y ahora están diciendo que acatan el 155 y que en realidad la independencia fue simbólica, es decir mucha valentía en sus mítines y en el Parlament y no tanta ante los jueces”, i nsistió.“Estas personas que han engañado reiteradamente a la sociedad catalana, si vuelven al poder, van a volver a hacer exactamente lo mismo, no tenemos ningún tipo de duda, son los mismos y volverían hacer lo mismo”, advirtió.Para la política catalana lo que han hecho muy bien los independentistas “es la construcción del relato, pero también hay que decir que hemos tenido un gobierno español que ha estado ausente, que no se ha molestado lo más mínimo en deshacer todas las mentiras del nacionalismo”.En ese sentido explicó que “ha habido un problema de presencia del estado, de abandono de los gobiernos socialistas y del PP. También ha ocurrido en el plano internacional, Quien ha vendido su relato, han sido los separatistas, y donde estaba el relato de España”.Sobre lo positivo de toda la situación que atraviesa Cataluña consideró que es que “han conseguido unir a los españoles y que en Cataluña la gente se atreva a decir somos y queremos seguir siendo catalanes y españoles”.“En España hemos tenido cuarenta años de dictadura franquista que consiguieron que aquí en Cataluña, el nacionalismo se viera como algo progresista y de izquierdas. Es una cosa curiosa, en ningún otra parte del mundo, izquierda y nacionalismo van de la mano, y aquí en Cataluña van de la mano. En Cataluña y de una forma más acentuada que en el resto de España, se consideraba ‘facha’ todo lo que fuera español,lo cual es absurdo”, consideró.Dijo que desde Ciudadanos “reivindicamos un patriotismo de los valores civiles y no de los territorios, vamos a avanzar en sanidad o en una mejor educación de la que todos nos sintamos orgullosos. Este relato moderno, progresista, reformista sin caer en populismos, sin caer en la demagogia, es lo que está haciendo que cada vez crezcamos más.Muchísima gente se siente identificada, y luego nuestro trabajo también habla ya que más allá de nuestros discursos, somos el partido que más propuestas sociales y económicas ha presentado”, dijo.Y agregó “tenemos un proyecto reformista para España. Ahora es cuando se ve que hay una posibilidad de mejora, de sentirse orgullosos de ser españoles. Y una cosa muy importante que no ha pasado nunca en la historia de España. Ciudadanos es el único partido que dice lo mismo en Cataluña que en el resto de España y crecemos en Cataluña y en el resto de España”.“Nosotros somos defensores del autogobierno y queremos que vuelvan esas instituciones catalanas y que funcionen desde la lealtad al resto del Estado, como en cualquier país de modelo federal, como Alemania que es nuestro modelo”, explicó.“Los que realmente han acabado con las instituciones catalanas son los separatistas que en el Pleno del 6 y 7 de septiembre pisotearon los derechos de los ciudadanos representados en los diputados, ellos cerraron el Parlament, no había Comisiones ni sesiones de control del gobierno, sólo lo abrían para sus ‘performans’, eso es cargarse las instituciones catalanas”, aseguró.De cara al futuro recordó que hasta ahora han tenido un gobierno separatista “que es el que más daño ha hecho desde la restauración de la democracia, que ha separado a los catalanes, con una brecha enorme y no ha contentado ni a unos ni a otros”. “A sus votantes separatistas qué les han dado, qué han conseguido -cuestionó-, nada, no han conseguido absolutamente nada”.“Nosotros estamos dispuestos a trabajar para unir a los catalanes que es la tarea más importante que va a tener el próximo gobierno. Eso quiere decir que va haber catalanes que van a dejar de ser independentistas en Cataluña, creo que ante nuevas esperanzas la mayoría de los independentistas pueden dejar de serlo. En Cataluña el separatismo siempre ha sido residual, entonces seguramente ante unas propuestas que son para todos los catalanes, mucha gente que en los últimos tiempos había virado hacia el separatismo lo dejaría, lógicamente quedaría un núcleo que siempre ha sido separatista y lo seguirá siendo, que está bien, que es legítimo, pero nosotros vamos a trabajar para todos"."Muchos ex votantes separatistas se están dando cuenta que nada de lo que les han prometido era verdad. Por tanto creo que hablando de problemas concretos, sanidad, educación, pobreza, servicios sociales, nos vamos a poner de acuerdo", concluyó.